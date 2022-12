Audi já marca presença no mundo virtual da Fórmula 1 | AutoSport

Os fãs terão de esperar um pouco mais antes de a Audi competir na Fórmula 1, mas no mundo virtual já podem experimentar a condução com um monolugar da marca dos quatro anéis. A Audi anunciou a entrada no jogo oficial da F1 da EA Sports.

No final de agosto, a Audi anunciou a sua entrada na Fórmula 1 durante o Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps e, ao mesmo tempo, apresentou um ‘show car’ de F1 especial de lançamento. Agora, a EA SPORTS e a Codemasters recriaram digitalmente este exato carro em perfeito detalhe e integraram-no no jogo de vídeo F1 22 com a mais recente atualização.

“Não é um dado adquirido fazer parte da simulação oficial da Fórmula 1 três anos antes da nossa primeira corrida”, disse Henrik Wenders, diretor da Audi. “O nosso ‘show car’ causou um grande alvoroço desde o primeiro momento com o seu design impressionante e o esquema de cores típico da Audi no desporto automóvel. Em todos os locais onde esteve exposto, as reações foram extremamente positivas. Estou convencido que também irá conquistar muitos fãs no mundo virtual”.

A EA SPORTS é considerada como a líder no desenvolvimento de jogos desportivos para consola e PC e o F1 22 é a última versão do jogo de vídeo oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, disponível para PlayStation, Xbox e PC. Todas as equipas, pilotos e pistas atuais estão incluídas no jogo. O ‘show car’ da Audi faz parte do “Podium Pass Series 4 VIP tier” estará disponível para os jogadores a partir de hoje.