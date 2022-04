Audi e Porsche na F1: continuam as indefinições | AutoSport

Continua a incerteza quanto aos prováveis futuros programas da Audi e da Porsche na Fórmula 1, e neste momento os rumores apontam para que a Audi e a Porsche se possam defrontar em pista na Fórmula 1, no futuro, tal como já sucedeu no WEC.

Continua a falar-se numa possível colaboração entre a Porsche e a Red Bull, apesar de alguns avanços e recuos, com a Audi num projeto diferente. Já se falou na McLaren, agora fala-se também na Sauber.

O que se sabe é que o conselho de administração do Grupo VW ainda não decidiu se as suas marcas, Porsche e Audi se vão comprometer com um projeto de F1 em 2026, até porque, como já revelou Mattia Binotto, responsável máximo da Ferrari, os regulamentos finais de motores de F1 para 2026 foram adiados para outubro.

O Conselho de administração e de supervisão do Grupo volkswagen confirma planos para uma potencial entrada na Fórmula 1 das duas marcas do Grupo, mas remete para a frente detalhes desses planos.

Sendo bastante provável que a Porsche se ligue à Red Bull, fala-se agora da Sauber, depois de se ter falado da McLaren. Provavelmente, como não há decisão, são ambos verdade, ou seja, existem conversas, eventualmente negociações, e nada estará ainda decidido.

Certo é que a entrada destas duas marcas poderá dar ainda mais peso e acrescentar ainda mais valor à F1.Certo é que a Audi mantém o seu projeto de resistência, com o qual contava voltar a La Sarthe para tentar vencer a prova pela décima quarta vez, em stand-by, mas há quem fale em cancelamento definitivo.

Como é lógico, a provável entrada no Mundial de Fórmula 1 em 2026, quando entra em vigor o novo regulamento de motores, será a razão para acabar com o regresso da Audi a Le Mans em 2023.

Seja como for, não parece que o Grupo VW queira gastar dinheiro a criar uma equipa do zero, mas sim tentar juntar-se a uma já existente. Daí as diversas probabilidades e aqui, se no caso da Porsche quem se fala com insistência é a Red Bull, já no caso da Audi, já foi ‘ligada’ à McLaren, Williams, Sauber e mesmo à Aston Martin.

A questão aqui tem a ver com o facto da Audi querer ter uma palavra muito forte a dizer na gestão do projeto e nesse contexto será muito mais fácil ligar-se à Sauber do que à McLaren, por exemplo.