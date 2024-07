Audi e a BP formam parceria estratégica para a Fórmula 1

A bp tornou-se o primeiro parceiro oficial da futura equipa de fábrica da Audi na F1, através de um patrocínio exclusivo e de uma parceria técnica. A bp desenvolverá combustível sustentável avançado especificado pela FIA para a entrada da Audi na Fórmula 1 em 2026 e a Castrol desenvolverá lubrificantes para o motor V6 turbo da Audi e fluidos EV para o motor elétrico e a bateria

À medida que a Audi se prepara para entrar na F1 em 2026, que também marca a introdução de novos e inovadores Regulamentos Técnicos da FIA F1, com maior eletrificação e uso de combustível sustentável avançado, a Audi e a bp reúnem os seus conhecimentos técnicos para ajudar a moldar o futuro do automobilismo.

A Audi, BP e a Castrol têm vindo a trabalhar em estreita colaboração há quase dois anos, em co-engenharia de combustíveis para permitir o máximo desempenho da unidade de potência da Audi F1.

A colaboração inclui o desenvolvimento do combustível sustentável avançado definido pela FIA, conforme exigido pelos regulamentos técnicos da FIA F1 a partir de 2026. Para cumprir os regulamentos, o combustível deve alcançar uma redução das emissões de gases de efeito estufa em relação à gasolina derivada de fósseis de pelo menos 65%.

A bp também irá desenvolver e fornecer à Audi uma gama de lubrificantes e massas lubrificantes Castrol personalizados, incluindo o Castrol EDGE, o óleo de motor mais avançado da Castrol, para o motor V6 turbo. Os componentes elétricos da unidade de potência da Audi F1 beneficiarão da gama Castrol ON de fluidos EV.

Andreas Seidl, CEO da equipa Audi F1: “A Audi e a bp sempre trabalharam juntas com sucesso no desporto automóvel. Estamos muito satisfeitos por podermos levar esta parceria especial para o próximo nível na Fórmula 1. A Audi é sinónimo de “Vorsprung durch Technik” e a bp e a Castrol também aspiram a fornecer as melhores tecnologias no domínio dos combustíveis e lubrificantes. Esta é uma combinação perfeita. O facto de termos conseguido estabelecer esta parceria numa fase tão precoce é um forte sinal para a futura equipa de fábrica de F1 da Audi. Sentimos o apelo do Projeto Audi F1 e quantas empresas de renome querem trabalhar com a Audi na Fórmula 1.”