Audi: adeus Dakar, olá Fórmula 1 | AutoSport

A Audi Sport vai participar pela última vez no Rali Dakar na próxima prova, em 2024. Com a preparação da entrada na Fórmula 1 em 2026 como fornecedor de motores para a Sauber, e de tudo o que isso implica em termos de meios, a operação Dakar é uma das que irá ser abandonada. Também as equipes de clientes do DTM e GT3 podem ver as suas operações afetadas.

As equipas que correm com Audi no DTM e no GT World Challenge continuarão a fazê-lo para além de 2024, embora com menos apoio da marca, como a assistência de engenharia.

Já se sabia que o acordo da Audi no Dakar era de três anos, mas nessa altura não se sabia ainda da ida para a F1, que ao concretizar-se, acabou por afetar outros programas.

Portanto, o Rali Dakar de 2024 será a última oportunidade de Mattias Ekström, Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz vencerem à geral, e que nunca estiveram perto de conseguir nas duas primeiras participações, embora tenham vencido etapas. A informação ainda não é oficial pelo que algo pode mudar, mas para já é este o caminho delineado