Aston Martin vende “participação minoritária” da equipa de Fórmula 1 | AutoSport

Embora os valores não tenham sido anunciados, Aston Martin confirmou hoje, que a Arctos Partners adquiriu uma “participação minoritária na AMR Holdings GP Limited, a holding da equipa”.

Fundada em 2019, a Arctos Partners tem sede em Dallas que se concentra em investimentos de capital privado nos Estados Unidos da América, dedicada à indústria do desporto, tendo investimento em franquias desportivas no mercado daquele país. Agora, investindo na Fórmula 1 através da Aston Martin, com o negócio a ser anunciado na véspera do Grande Prémio de Las Vegas, prevendo-se que seja concluído até ao final deste ano.

Lawrence Stroll afirmou deu as boas vindas aos novos investidores, afirmando que vão trazer “um profundo conhecimento da indústria”. “Estou muito satisfeito por dar as boas-vindas à Arctos Partners como novo parceiro e acionista minoritário da Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. Como investidores em várias franquias desportivos de renome, a Arctos traz um profundo conhecimento da indústria e estou entusiasmado pela Aston Martin se juntar a uma carteira tão prestigiada. A equipa teve um enorme sucesso esta época, com oito lugares no pódio e o nosso maior número de pontos como equipa, mas a nossa ambição coletiva é maior”.

O proprietário da Aston Martin salientou ainda que “a Arctos vê o potencial e o valor deste projeto à medida que continuamos a construir uma equipa de Fórmula 1 de classe mundial. Partilham a nossa visão para a nossa marca de alto luxo e são extremamente apaixonados pelo desporto e pelas suas perspetivas. Estamos a investir em infraestruturas, pessoas e processos, e este é o momento perfeito para acrescentar força em profundidade com os conhecimentos operacionais e a experiência estratégica da Arctos. Juntos, continuaremos a impulsionar esta equipa e a construir um futuro ainda mais brilhante e bem-sucedido”, concluiu.

Em junho passado, a Alpine e o grupo Renault anunciaram o investimento de 200 milhões de euros de um fundo de investimento que passou a deter uma participação de 24% da Alpine Racing Ltd., fazendo parte do grupo de investidores os atores Ryan Reynolds, Michael B. Jordan e o co-presidente do Wrexham AFC, Rob McElhenney, tendo o fundo confirmado a inclusão de novos investidores da indústria do desporto em outubro.