Aston Martin F1 ‘desconfia’ da decisão da FIA

Depois de toda a polémica do Mercedes cor de rosa em 2020, com o Racing Point RP20, a nova Aston Martin herdou um problema que se pode tornar bicudo para a equipa e por muito que o chefe da equipa, Otmar Szafnauer ‘refile’, a decisão da FIA foi tomada, os regulamentos mudados e as únicas duas equipas que utilizam ‘low rake’, Mercedes e Aston Martin, podem ter um ano bem diferente de 2020.

A Mercedes, tal como se viu no Bahrein, parece ter argumentos para ir à luta, mas a Aston Martin mostrou bem mais dificuldades face ao ponto em que estava no final de 2020. E por isso Otmar Szafnauer, diretor da equipa de Aston Martin, entende que a FIA quis beneficiar a Red Bull para ‘combater’ o domínio da Mercedes: “Nunca houve uma votação sobre a decisão”, disse ao Formel1.de. Se a votação tivesse tido lugar, Szafnauer diz que a decisão teria muito provavelmente tido resultados diferentes. “É preciso ter em mente que apenas duas equipas se baseiam no conceito de low-rake. Apenas uma terceira equipa teria votado também contra. Então não teria existido a maioria necessária” disse Szafnauer, que desconfia igualmente dos ‘novos’ pneus Pirelli: “Não sou especialista em pneus, mas imediatamente após as mudanças terem sido decididas, a Pirelli anunciou que também iria apresentar uma nova construção de pneus”.

E o que isto significa? Que a nova construção de pneus resolve um problema que a Red Bull tinha, pelo menos mais do que a Mercedes e que agora vê resolvido com pneus menos propícios ao desgaste. Resumindo, Szafnauer tem um problema complicado nas mãos para resolver, pois não tem grande latitude para efetuar mudanças no carro, ainda agora começou a época e já está 17 pontos atrás da McLaren/Mercedes e 11 da Ferrari.