Aston Martin F1: “dar mais um passo em frente”

A Aston Martin regressa este ano à Fórmula 1, mas os primeiros testes não foram animadores, com diversos problemas técnicos a apoquentar os homens de Silverstone, ainda se, em termos de performance, o AMR21 parece estar ao nível do esperado de uma equipa que se pretende impor atrás de Mercedes e Red Bull.

Sebastian Vettel, sem lugar na Ferrari, encontrou guarida na Aston Martin, mas foi precisamente ele o mais afligido por problemas técnicos, tendo sido dos pilotos titulares o que menos quilómetros realizou ao longo dos três dias de testes, o que não será positivo para a sua adaptação à sua nova equipa.

A formação de Silverstone parece ter, uma vez mais, um carro capaz de lhe permitir imiscuir-se na luta pelo terceiro lugar do Campeonato de Construtores, mas para já existem dúvidas se ficou a ganhar com a saída de Sergio Pérez para a entrada de Vettel e num segundo pelotão que promete ser muito compacto, os pilotos farão a diferença.

Com Sebastian Vettel, as possibilidades de lutar por lugares mais acima na grelha, crescem, pois em teoria o alemão é melhor que Sergio Pérez, mas a adaptação à equipa também conta, por isso há que esperar para ver. Portanto, se Sebastian Vettel conseguir recuperar o seu ‘mojo’ e ajudar a equipa a obter resultados semelhantes aos do ano passado, isso irá certamente satisfazer Lawrence Stroll, mas se por outro lado, a equipa não conseguir ser a melhor ”das outras”, será mau. Este é dos casos mais interessantes de seguir em 2021.

Para Otmar Szafnauer, chefe de Equipa: “Com a chegada da Aston Martin, acrescentámos apelo comercial que só esta marca poderia trazer, sempre produzimos acima do que esperavam de nós, mas agora queremos mais. Para além de novos parceiros, continuamos a avançar com a construção da nova fábrica, que será concluída e estará operacional em menos de dois anos. Vai ser a primeira fábrica verdadeiramente moderna que beneficia de todas as tecnologia mais recente da Cognizant. Tudo isso vai ajudar a fazer o carro andar mais depressa.

Há uma mudança grande com a chegada do Sebastian Vettel, alguém com quem todos nós podemos aprender. Na minha mente que Sebastian tem não perdeu nada da sua velocidade. Cabe-nos a nós criar um ambiente em que se sinta confortável para que ele possa entregar no seu brilhante o melhor.

Quanto ao Lance, é um jovem e talentoso piloto e esta é mais uma oportunidade para aprender, tendo um quádruplo Campeão do Mundo ao lado.

O objectivo para 2021 é construir sobre o que nós alcançámos no ano passado e dar mais um passo para a frente. Não há razão para que não possamos conseguir isso com a nossa talentosa força de trabalho e com o novo investimento financeiro. O sucesso não vem da noite para o dia, mas eu estou convencido de que estamos a colocar os elementos-chave no local certo para continuar a subir na grelha, este e nos próximos anos”, disse.