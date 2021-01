Aston Martin: Começar verde e renascer verde: a história das afiliações na F1

Aston Martin Cognizant Formula One Team é a mais recente aquisição da Fórmula 1. Um novo nome a acrescentar às muitas dezenas de mudanças de nome na disciplina que existiram ao longo dos 71 anos de história da disciplina.

Vamos dar alguns exemplos, a começar logo pela nova Aston Martin, que ‘nasceu’ verde, e vai renascer verde também. …

Em 2008 e até 2011 a equipa chamava-se Force India, quando uma empresa indiana comprou a maioria do capital da equipa.

O tempo passou a equipa chegou a estar em insolvência, em 2018. Lawrence Stroll comprou-a, transformou-a em Racing Point, e agora, Aston Martin. Mas essa é apenas a história recente, já que tudo começou em 1991, com a Jordan… com um monolugar verde.

Continuou como Jordan até 2005, Midland (2006), Spyker (2007), Force India (2008-2018), Racing Point (2019-2020) e finalmente Aston Martin (2021).

Resumidamente e referindo apenas as equipas que estão atualmente na F1, a Alfa Romeo tem origem na Sauber em 1993 e até 2005. Foi BMW Sauber entre 2006 e 2010, novamente Sauber entre 2011 e 2018 e finalmente Alfa Romeo de 2019 para cá.

A Alpha Tauri começou como Minardi em 1985 (até 2005), a Red Bull comprou a equipa e transformou a estrutura de Faenza em Toro Rosso, até 2019, passando a Alpha Tauri no ano passado.

A Alpine, começou como Toleman em 1981 (até 1985), passou a Benetton em 1986 e até 2001. Renault entre 2002 e 2011, Lotus entre 2012 e 2015, novamente Renault entre 2016 e 2020, e agora Alpine.

A Mercedes começou como Tyrell em 1970 e até 1998, passou a BAR entre 1999 e 2005, Honda entre 2006 e 2008, Brawn GP em 2009, e finalmente Mercedes a partir daí. Até hoje.

A Red Bull comprou a Jaguar em 2005, que por sua vez tinha nascido como Stewart em 1997 e até 1999. Em 2000 passou a Jaguar, até 2004, e em 2005 a Red Bull passou a dirigir os destinos da equipa, até hoje.

Por fim, as equipas que sempre foram as mesmas: Ferrari sempre foi Ferrari, desde 1950 na F1, mas desde 1929 que existe a Scuderia Ferrari. A McLaren nasceu em 1966, e ainda por cá anda, o mesmo sucedendo com a Williams, que nasceu em 1975. Haas nasceu como nova equipa em 2016 e não tem qualquer afiliação, embora tenha ficado com a fábrica da Marussia em Banbury (Inglaterra).

Estes são os exemplos das equipas que militam na F1, sendo que as atuais 10 significam…28!



Alfa Romeo (Sauber, BMW Sauber)

AlphaTauri (Minardi, Toro Rosso)

Alpine (Toleman, Benetton, Renault, Lotus, Renault)

Aston Martin (Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point)

Ferrari

Haas

McLaren

Mercedes (Tyrrell, BAR, Honda, Brawn GP)

Red Bull (Stewart, Jaguar)

Williams