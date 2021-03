Aston Martin Cognizant Formula One: O regresso mais esperado

Com a apresentação da equipa Aston Martin Cognizant Formula One, está oficialmente dado o tiro de partida para um dos regressos mais esperados na Fórmula 1, o da Aston Martin. O monolugar denomina-se AMR21, o primeiro F1 da marca desde o DBR5 com que Roy Salvadori e Maurice Trintignant correram no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 1960.

A AMR21 foi revelado com uma impressionante ‘farda’ verde, em reconhecimento às cores tradicionais nas corridas da marca, com o patrocinador principal a ser a Cognizant, uma gigante da Tecnologia Informática.



O recente afluxo de novos parceiros garantiu que o AMR21 fosse apresentado com logótipos de uma série de marcas globais, em paralelo à Cognizant, incluindo-se a Peroni Libera 0,0%, Crypto.com, SentinelOne, EPOS, NetApp, Girard-Perregaux e Replay. O apoio de longa data da BWT continua, com a adição de uma delicada lista cor-de-rosa em cada lado do chassis.

O Presidente Executivo de Aston Martin Lagonda, Lawrence Stroll, juntou dois sonhos de menino, ao juntar a Aston Marton e a F1. A ele juntaram-se Tobias Moers, CEO da Aston Martin Lagonda; Otmar Szafnauer, CEO e Director de Equipa da Aston Martin Cognizant Formula One Team; e claro está, os dois pilotos, Sebastian Vettel e Lance Stroll, que tiveram ainda a companhia do Diretor Técnico, Andrew Green.

Para Lawrence Stroll, Presidente Executivo da Aston Martin: “Sonhei com este dia durante muito tempo. Tenho sido sempre um tipo dos carros, desde criança. Também sempre gostei muito de corridas. O meu primeiro sonho foi ser dono de uma equipa de Fórmula 1. O meu segundo sonho era adquirir uma participação significativa na Aston Martin Lagonda. Hoje é o dia da fusão desses dois sonhos. Portanto, como digo, hoje é tudo sobre sonhos, e mostra que os sonhos podem realmente tornar-se realidade, na forma da nossa novo Aston Martin AMR21. “O regresso de Aston Martin à Fórmula 1 após uma ausência de 61 anos terá um efeito poderoso no desporto, nos meios de comunicação e nos adeptos, chamando a atenção mundial. Aston Martin é um dos grandes nomes do passado, por isso é divertido fazer parte deste seu regresso à Fórmula 1”.

“A equipa que concebeu e construiu o nosso novo carro, os 500 homens e mulheres que concebem, fabricam, constroem e preparam os nossos carros para que possamos ir correr no auge do desporto motorizado global – sempre se destacaram pela luta acima do que era esperado. Agora, como equipa Aston Martin Cognizant Formula One, vamos ter o poder de dar murros ainda mais fortes”.

“Isto é apenas o começo. A equipa está a avançar, e as nossas ambições são ilimitadas. Temos agora as peças no lugar, as pessoas e os parceiros, para fazer verdadeiros progressos. O lançamento do novo AMR21 é também a celebração de um novo começo para a Aston Martin. O evento de hoje deu-nos a oportunidade de comunicar a evolução do icónico logótipo Aston Martin Wings apenas pela 12ª vez na história dos 108 anos da empresa. O Aston Martin AMR21 é a expressão máxima do nosso grupo de desempenho, inovação, qualidade de engenharia, atenção aos detalhes, e trabalho de equipa.

Por essa razão, é natural que o nosso novo logótipo faça a sua estreia no nosso novo carro de Fórmula 1”.

“Quanto ao próximo ano, o núcleo central do que precisamos para ter sucesso já está presente e é o correto. Tenho grande confiança no Otmar [Szafnauer], Andrew [Green] e em todos os que trabalham com eles. Acredito firmemente que temos a mistura perfeita de experiência e juventude com o Sebastian [Vettel] e o Lance [Stroll]. Um duo ambicioso e feroz, e com uma dedicação inabalável, o que é partilhado por cada um dos membros da equipa. É estimulante vê-lo e senti-lo”.