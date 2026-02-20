Aston Martin assegura direitos exclusivos de ‘naming’ na Fórmula 1

Acordo garante uso permanente da marca britânica na competição

A Aston Martin Aramco Formula One Team anunciou esta sexta-feira a aquisição dos direitos exclusivos e perpétuos de utilização do nome, logotipo e identidade da icónica marca britânica nas suas operações de Fórmula 1. O acordo garante que a designação “Aston Martin F1 Team” e o nome “Aston Martin” poderão continuar a ser utilizados oficialmente como nome de chassis e equipa.

O anúncio, feito a partir de Silverstone, reforça o compromisso do construtor com o futuro da modalidade sob a liderança do presidente executivo Lawrence Stroll. O empresário canadiano sublinha que esta aquisição representa “um passo importante na jornada da equipa” e consolida a ambição de lutar por títulos mundiais nos próximos anos.

Com esta decisão, a Aston Martin assegura a permanência definitiva do seu nome na elite do desporto motorizado, continuando a alinhar-se com a visão de longo prazo do projeto iniciado em 2021.