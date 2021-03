Aston Martin apresentou AMR21

A equipa Fórmula Aston Martin Cognizant One Team apresentou Aston Martin AMR21, monolugar que marca o regresso da mítica marca inglesa, seis décadas depois da última vez que esteve em pista na Fórmula 1, regressando agora à grelha com o tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, depois da sua saída da Ferrari, tendo a seu lado Lance Stroll.



O Aston Martin AMR21 é claramente uma evolução do RP20 do ano passado, com a sua nova identidade, sendo que o monolugar vai já para a pista, Silverstone, já amanhã. O carro mantém, logicamente, tudo o que é fundamental do RP20 sendo que o AMR21 beneficia igualmente da suspensão e caixa de velocidades do Mercedes de 2020. Ainda assim, a Aston Martin ainda terá fichas de desenvolvimento para gastar em 2021, pelo que o monolugar pode evoluir ainda mais. Tendo em conta a época que a equipa fez em 2020, espera-se que possa, pelo menos, repetir o feito, até porque tem agora um piloto como Sebastian Vettel, que pode fazer a Aston Martin subir mais degraus.