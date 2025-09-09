As Vozes do Paddock: o que disseram os pilotos após o GP Itália de F1

O Grande Prémio de Itália em Monza, uma das provas mais rápidas e emblemáticas do calendário da Fórmula 1, foi palco de uma performance dominante da Red Bull, mas também de intensas batalhas e estratégias variadas ao longo do pelotão. Após a corrida, pilotos e chefes de equipa partilharam as suas perspetivas sobre a ação em pista, as decisões táticas e os desafios enfrentados no “Templo da Velocidade”.

Red Bull: vitória dominante e desafios para Tsunoda

Max Verstappen garantiu uma vitória esmagadora em Monza, após um início de corrida onde teve de ceder uma posição, mas rapidamente recuperou o controlo, demonstrando o domínio do RB21. Yuki Tsunoda, por outro lado, teve um dia mais complicado, com incidentes e danos no carro a comprometerem a sua corrida.

Max Verstappen (1.º): “Foi um fim de semana fantástico e voltar a vencer tem sido incrível, já fazia algum tempo! É realmente gratificante ver os passos que estamos a dar na compreensão do carro. Trouxemos uma atualização que realmente funcionou e demos um passo em frente com a configuração do carro. Em geral, o carro funciona melhor em pistas de baixa a média downforce e precisamos apenas de continuar a lutar e a tentar melhorar, como temos feito. Após a ultrapassagem, tratou-se de seguir a minha própria corrida, atingir os objetivos e cuidar dos pneus. Parar nas boxes e usar o pneu duro foi o melhor possível e tentámos alargar a diferença o máximo que pudemos para os McLaren. Este fim de semana foi incrível e é um fim de semana super importante durante um ano como este. Mostra que ainda há hipóteses de vencer, o que é muito bom. Todos se empenharam totalmente em melhorar o carro durante todo o fim de semana e foi um resultado fantástico para todos aqui e uma grande vitória para a Equipa e para o Laurent.”

Yuki Tsunoda (13.º): “Depois de um início de fim de semana tão positivo, foi muito frustrante ter um incidente que causou tantos danos ao fundo do meu carro, especialmente quando eu deveria estar a lutar pelos pontos. Tínhamos sido tão rápidos no geral, mas assim que tive os danos, o meu ritmo simplesmente não estava lá. Pelo lado positivo, estivemos melhor nas ‘short runs’ hoje e depois da Q2 de ontem estive muito perto do Max e consigo ver que estamos a progredir corrida a corrida. Depois de uma corrida como a de hoje, tens apenas de te recompor e olhar para os pontos positivos como a volta da qualificação, claro que estou desiludido, mas tens de continuar a lutar e a acreditar em ti. O Max também recebeu um novo fundo este fim de semana e eu não recebi essa atualização, por isso estou feliz por ter conseguido extrair o máximo de desempenho do carro que consegui para a qualificação de ontem. O meu foco está unicamente no resto da temporada neste momento e em continuar com o ritmo de progressão que temos vindo a fazer. Gostaria também de felicitar a Equipa e o Max pela vitória de hoje, já fazia algum tempo que não terminávamos em P1 e é uma ótima forma de terminar o fim de semana enquanto nos dirigimos para Baku.”

McLaren: pódios com sabor a ordem de equipa

Ambos os pilotos da McLaren tiveram lutas intensas no arranque em Monza. Lando Norris herdou a liderança brevemente, mas não conseguiu conter Max Verstappen. Oscar Piastri, por sua vez, teve de lutar com Charles Leclerc. A equipa aplicou ordens para inverter as posições após uma paragem lenta de Norris, que o colocou atrás do seu colega de equipa.

Oscar Piastri (3.º): “Um dia mais complicado para nós. Houve bastantes pontos de aprendizagem desde a primeira parte da corrida e também no final. É inerentemente uma pista bastante única, por isso há algumas coisas que podemos melhorar para o próximo ano e para outras pistas de baixa downforce mais tarde em 2025. Em termos da decisão de trocar, em última análise, foi justa. Temos coisas para discutir, como sempre fazemos com este tipo de situações de corrida. É agora hora de nos voltarmos a focar para Baku.”

Lando Norris (2.º): “Simplesmente não tínhamos o ritmo para lutar hoje – um dos poucos fins de semana este ano em que não tivemos bem o ritmo para vencer. Mas ainda assim foi uma boa corrida, e gostei. Fiz tudo o que pude hoje. Tive uma boa luta no início – é sempre uma boa luta com o Max [Verstappen] –, mas ele levou a melhor, e eles mereceram-no este fim de semana. Não havia muito mais que eu pudesse fazer, o segundo lugar era o melhor que podíamos alcançar.”

Ferrari: pódio fora do alcance em casa

Charles Leclerc teve um excelente arranque, lutando com Oscar Piastri e até desafiando Max Verstappen por um breve período. Contudo, não conseguiu manter o ritmo para o pódio. Lewis Hamilton, partindo de 10.º devido a uma penalização, fez uma forte recuperação, mas não conseguiu ultrapassar George Russell.

Charles Leclerc (4.º): “Dei tudo de mim. Tentei manter o P3 depois de ultrapassar no início, mas perdi aderência com os pneus a sobreaquecerem e lutei para manter o Oscar atrás. No final, simplesmente não encontrámos o ritmo para lutar pela vitória hoje, mas, ao mesmo tempo, maximizámos o nosso resultado e não deixámos nada por fazer. Monza é sempre uma corrida especial para nós. A quantidade incrível de apoio dos nossos tifosi significa muito para nós e daremos tudo para voltar ao lugar mais alto do pódio no próximo ano e deixá-los orgulhosos.”

Lewis Hamilton (6.º): “Fizemos um trabalho sólido hoje e senti-me realmente confortável no carro. A penalização tornou um bom resultado desafiante, mas dei tudo em pista para entregar a performance mais forte possível. Sinto-me muito honrado por conduzir pela Ferrari e por receber o amor incrível que os tifosi têm por nós aqui em Monza. Um grande obrigado a todos pelo seu trabalho árduo este fim de semana, e estou grato pelo progresso que estamos a fazer juntos. Grazie a tutti.”

Mercedes: dia difícil e reflexão para Antonelli

George Russell teve uma corrida estável, mas o tráfego após o pit stop comprometeu as suas chances de lutar pelo pódio. Kimi Antonelli teve um mau arranque, recuperou posições, mas foi penalizado por forçar Alex Albon para fora da pista, caindo para nono.

George Russell (5.º): “O P5 era provavelmente o máximo que podíamos ter alcançado hoje, dado o nosso ritmo e a nossa posição de partida. Fiquei razoavelmente satisfeito nas fases iniciais por estar a lutar com o Ferrari do Charles Leclerc à frente. Pensámos que eles teriam alguma vantagem sobre nós, mas estivemos dentro do alcance do DRS dele por algum tempo. Infelizmente, mesmo com o DRS, ultrapassar é incrivelmente difícil aqui e não conseguimos montar um ataque. É uma pena que saímos daqui tendo perdido um pouco de terreno para a Ferrari no Campeonato de Construtores. Dito isto, poderia ter sido pior, e entramos nestas últimas oito corridas com uma boa hipótese de conquistar o segundo lugar na classificação final. Vamos agora reagrupar na próxima semana e procurar ter um bom desempenho em Baku.”

Kimi Antonelli (9.º): “Não foi o Grande Prémio de Itália que esperávamos. Tive um mau arranque com demasiada patinagem das rodas. Perdi muitas posições e isso, infelizmente, comprometeu muito a minha corrida. Foi uma pena, pois o meu ritmo com o pneu médio, uma vez em ar limpo, foi bom. Nas fases finais, estava a tentar defender-me do Albon, mas infelizmente sofri uma penalização. Isso fez-me perder mais uma posição na bandeira, o que é frustrante. Ainda podemos tirar pontos positivos do fim de semana. Dei um passo em frente na Qualificação e o meu sentimento com o carro foi bom. Esperamos conseguir um melhor ritmo nestes fins de semana, começando em Baku, e isso permitir-nos-á mostrar exatamente o que podemos fazer quando estamos no nosso melhor.”

Williams: Albon pontua, Sainz com azar

Alex Albon teve uma corrida forte com uma estratégia de pneus duros e um ritmo impressionante, pontuando em sétimo lugar. Carlos Sainz, no entanto, teve um dia de azar, envolvido num incidente com Oliver Bearman que o deixou sem pontos.

Alex Albon (7.º): “Hoje tivemos uma estratégia fantástica e um ritmo excelente do carro. Acho que quando se tem os dois juntos, diverte-se muito. Honestamente, no papel, era para ser uma corrida difícil, mas como fomos o primeiro carro a usar pneus duros, foi uma corrida bastante confortável, e o carro foi agradável de conduzir e muito rápido. Diria que foi um dos melhores domingos em termos de equilíbrio que tive este ano. Em muitas partes da corrida, fomos tão rápidos quanto as equipas de ponta, por isso foi um grande regresso após uma qualificação difícil.”

Carlos Sainz (11.º): “Dia difícil no escritório hoje. Fomos o último carro do pelotão a começar com os Médios, por isso isso não nos deixou muito espaço em termos de estratégia. Estendi muito o primeiro stint antes de parar para os Duros para criar alguma diferença de pneus, e estávamos a parecer muito fortes, a fazer uma boa recuperação até ao incidente com o Ollie. Com um carro danificado, não conseguimos fazer nada para recuperar mais posições. É difícil perder bons pontos e digerir mais uma corrida como esta, mas a velocidade está lá e faremos o nosso melhor para recuperar para Baku.”

Kick Sauber: Bortoleto nos pontos, Hulkenberg com problemas

Nico Hulkenberg foi forçado a abandonar antes mesmo do início da corrida devido a um problema hidráulico. Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve uma corrida sólida, segurando Fernando Alonso e conquistando o seu terceiro final nos pontos nas últimas quatro corridas.

Nico Hulkenberg (DNS): “Obviamente, é extremamente frustrante nem sequer conseguires começar a corrida. Tivemos problemas hidráulicos que nos forçaram a retirar o carro na volta de formação, o que agora precisamos de investigar e compreender em detalhe. Dito isto, vimos claramente que há desempenho no carro, o que nos encoraja. Monza é sempre um lugar difícil para ultrapassar, por isso é difícil dizer onde teríamos terminado hoje. Pelo lado positivo, foi um bom fim de semana para o Gabi, que marcou pontos valiosos para a equipa.”

Gabriel Bortoleto (8.º): “Tivemos uma corrida muito sólida, com boas chamadas e boa estratégia. A minha paragem nas boxes foi um pouco lenta, mas também assumo a responsabilidade, porque possivelmente cheguei um pouco longe demais na pit box e isso definitivamente não ajudou. No geral, estou feliz por ter terminado em oitavo e por ter voltado aos pontos: isso também é importante para o Campeonato de Construtores. Estou obviamente com fome de mais, mas acredito que este foi o melhor que poderíamos ter alcançado este fim de semana – foi consistente, produtivo e uma boa forma de fechar a fase europeia da temporada.”

Racing Bulls: Hadjar pontua do Pit Lane, Lawson com azar

Isack Hadjar partiu da pit lane com um novo motor e, com uma estratégia de pneus duros, conseguiu subir até aos pontos. Liam Lawson teve um dia mais difícil, com uma aposta em pneus macios que não compensou e um contacto com Yuki Tsunoda.

Isack Hadjar (10.º): “Estou obviamente muito feliz, pois acho que alcançámos o máximo que podíamos ter feito hoje. Gostei muito; o carro estava rápido na pista, e a estratégia da nossa equipa foi bem executada, complementada por um ritmo forte durante toda a corrida. Antes da corrida, pensei que ficaríamos presos numa fila de DRS, mas em vez disso aproveitámos ao máximo os pneus duros em ar limpo. No geral, foi uma corrida divertida, pois parecia que fazíamos voltas de Qualificação uma após a outra sem degradação dos pneus. Depois de uma Qualificação frustrante e de um arranque da corrida da pit lane, acho que realmente merecemos este ponto como equipa. Ansioso por voltar a correr em Baku em duas semanas.”

Liam Lawson (14.º): “Foi uma corrida difícil a partir do fundo da grelha. Tentámos algo diferente com a estratégia e arriscámos, mas infelizmente, não compensou. Estávamos perto, mas alguns carros saíram à nossa frente com pneus frescos, e ficámos presos atrás deles, o que foi realmente frustrante. Se tivéssemos passado esse grupo, poderia ter sido uma corrida muito mais fácil. O carro tem sido rápido, por isso é desapontante sair sem pontos. Do meu lado, não maximizámos bem o fim de semana. Dito isto, não é tão mau quanto parece, e vamos procurar mudar as coisas em Baku.”

Haas: penalizações e luta constante

Esteban Ocon fez o stint mais longo da corrida, mas uma penalização de tempo e a ausência de um safety car prejudicaram-no. Oliver Bearman lutou intensamente, mas um incidente com Carlos Sainz resultou numa penalização, deixando-o perigosamente perto de uma suspensão.

Esteban Ocon (15.º): “Tentámos, como equipa, ficar em pista e fazer algo diferente. Os pneus estavam a melhorar a cada volta, por isso não fazia sentido parar nas boxes e perder tudo, por isso ficámos em pista por muito tempo. Infelizmente, não tivemos a melhor Qualificação ontem e isso colocou-nos mais atrás do que deveríamos. Houve algumas boas aprendizagens neste fim de semana, e voltaremos mais fortes.”

Oliver Bearman (12.º): “É realmente triste, honestamente, pois o carro parecia ótimo hoje. Tive de lutar muito, pois éramos lentos nas retas, mas sem o incidente com o Carlos Sainz, acho que poderíamos estar a lutar por pontos – é apenas uma grande pena.”

Alpine: dificuldades de ritmo e foco em 2026

A Alpine enfrentou dificuldades de ritmo durante todo o fim de semana em Itália. A equipa dividiu as estratégias para Pierre Gasly e Franco Colapinto, mas ambos terminaram fora dos pontos. O foco principal da equipa já está no desenvolvimento do carro de 2026.

Pierre Gasly (16.º): “Decidimos por uma nova unidade de potência antes da corrida, o que significava que começaríamos hoje da Pit Lane. A partir daí, sabíamos que seria difícil, especialmente numa pista como esta, que não se adapta tão bem ao nosso carro. Tentámos simplesmente ficar em pista o máximo tempo possível com pneus Duros na esperança de beneficiar de um Safety Car ou Bandeira Vermelha tardios. Parece que todos mantiveram a corrida bastante limpa, por isso não houve incidentes para nós beneficiarmos. No momento, com o carro que temos, parece muito difícil alcançar os pontos. A equipa está a trabalhar muito arduamente, há uma união muito boa entre todos, mesmo neste momento, o que não é fácil. Vamos manter-nos firmes, dar o nosso melhor, encarar cada corrida como ela vem e ver o que podemos fazer sempre que estamos na pista.”

Franco Colapinto (17.º): “Hoje foi complicado, mesmo sabendo que provavelmente seria o caso esta tarde numa pista difícil para nós. Faltou-nos ritmo e lutámos para fazer muitos progressos, o que tornou a corrida bastante longa sem muita ação. Demos o nosso melhor, mantivemo-nos numa estratégia convencional, mas, no final, um difícil décimo sétimo lugar. Vamos reagrupar e perceber o que podemos fazer melhor na próxima vez. Os meus objetivos permanecem os mesmos: continuar a construir sobre a experiência adquirida nestas últimas corridas e encontrar formas de fazer progressos com o nosso carro e dar o nosso melhor. Teremos uma semana ou mais agora para olhar para a próxima corrida em Baku. Estarei com a equipa em Enstone para preparar e, esperançosamente, continuar a dar passos em frente.”