As novas regras da Fórmula 1 de 2021

Há a tentação de pensar que não há muitas mudanças de regras para 2021, dado que os chassis de 2020 foram ‘congelados’ para este ano, antes da chegada dos novos e radicais regulamentos de 2022, mas quando olhamos com mais atenção, encontramos alguns pequenos, mas significativos, acréscimos para esta época.

Chegou a estar previsto que o ano de 2021 seria o da introdução dos novos regulamentos na Fórmula 1, mas a pandemia da Covid-19 levou a que a nova regulamentação só seja introduzida em 2022. Para além disso, por uma questão de custos, as regras transitaram em grande parte de 2020 para 2021, mas pelo meio a FIA quis fazer decrescer a velocidade dos carros e com isso ‘cortou’ cerca de 10% na aerodinâmica, levando a que os novos monolugares, semi-novos, se preferir, sejam mais uma evolução do que revolução face a 2020. Mas há muitas diferenças..

Com os chassis ‘congelados’, cada equipa teve (ou tem) apenas dois tokens, para poder fazer mudanças nos seus monolugares. Houve exceções, caso da McLaren que trocou de unidade motriz (trocou a Renault pela Mercedes). O DAS (Dual-Axis Steering) da Mercedes também foi proibido para 2021.

Para além disto, a Fórmula 1 também colocou algumas restrições em termos aerodinâmicos, com a redução do ‘chão’ do carro, junto às rodas traseiras.

Outro ponto importante, o teto orçamental, reduzido para 145 milhões de dólares. Neste teto orçamental estão excluídos os salários dos pilotos e os custos com marketing.

Por fim, nos fins de semana de Fórmula 1 vão existir diferenças. As sessões de treinos de sexta-feira terão apenas 60 minutos de duração, ao invés dos 90 minutos habituais. Em termos de testes de pré-temporada, que arrancam amanhã no Bahrein, as equipas terão apenas três dias, ao contrário dos seis habituais. Nas próximas horas, mais artigos com maior detalhe.