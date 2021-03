As novas regras da F1-2021: Quem mais ganha, menos utiliza o túnel de vento…

Este ano há uma nova escala decrescente de utilização do túnel de vento para testes aerodinâmicos. Outro exemplo que a F1 encontrou para equilibrar as coisas é através do tempo de utilização do túnel de vento, um factor especialmente importante dado que este ano as equipas irão finalizar os monolugares de 2022 quando o revolucionário regulamento entrar em vigor no próximo ano.

Simplificando, quanto mais baixo na classificação uma equipa tiver terminado o campeonato de 2020, mais tempo terá para aperfeiçoar a aerodinâmica do seu monolugar de 2022, seja no túnel de vento ou com as suas simulações CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional).

Pode ver-se exatamente como tudo funciona na tabela abaixo, com a Mercedes a ter o menor tempo de simulação em 2021, enquanto a Williams obtém o maior número de horas de utilização. Para que se perceba a diferença a Mercedes tem 90% em 2021 e 70% entre 2022 e 2025.

A Williams, tem 112.5% em 2021 e 115% entre 2022 e 2025.

Outro exemplo, para perceber melhor a questão: a Mercedes tem 90% em 2021 e 70% e a Ferrari, 102.5% e 95%, respetivamente. Mais 12,5% em 2021 e 25% entre 2022 e 2025.

Não é muita a diferença? Vá lá dizer isso aos engenheiros da Mercedes…