As novas regras da F1-2021: Não há mais cópias para ninguém…

Buracos negros dos regulamentos das cópias ‘fechados! As regras estão agora redigidas de modo a evitar que as equipas se copiem umas às outras. Este é um aspeto algo discutível para 2021, dado que o chassis foi quase integralmente ‘transportado’ de 2020 para este ano (salvo as pequenas alterações permitidas pelo sistema de duas fichas de desenvolvimento).

Mas depois de tudo o que se passou o ano passado com o Mercedes W10/RP20 da Racing Point, os Regulamentos Técnicos de 2021 passaram a encerrar a possibilidade das equipas repetirem essa tática no futuro.

As regras estabelecem agora que “embora seja permitido ser influenciado pelo design ou conceito” do carro de uma equipa rival e dos seus componentes individuais e exclusivos (denominados “Componentes de Equipa Listados”, ou LTC, nos regulamentos), qualquer informação utilizada para criar as peças do seu próprio carro “deve estar potencialmente disponível para todos os concorrentes” e “só deve ser obtida em eventos ou testes” – ou seja, através da utilização de fotografia padrão, observação, vídeos e assim por diante, em vez das equipas poderem fazer acordos para terem acesso aos “Componentes de Equipa Listados” doutro concorrente. Além disso, as regras tornaram ilegal “engenharia inversa” do carro doutro concorrente – incluindo a proibição do uso de câmaras 3D para digitalizar a maquinaria de outras equipas.