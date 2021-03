As novas regras da F1-2021: Mudanças no ‘chão’ dos monolugares

A mudança visual mais óbvia que os adeptos da F1 poderão detetar em 2021 é a alteração da forma do ‘chão’ dos monolugares. Nos últimos anos, a parte visível do ‘chão’, quando vista de cima, tinha um aspecto rectangular, com várias ranhuras longitudinais e laterais a sair.

Estas ranhuras foram utilizadas pelas equipas para aumentar a quantidade de força descendente gerada perto das extremidades do piso, criando uma sucção mais forte por baixo do carro, e também para regular o vórtice que se forma na borda do piso, para melhorar ainda mais o efeito de solo. Essas ranhuras foram proibidas este ano, os regulamentos dizem que todo o piso deve agora ser sólido, e devem também ter cortes triangulares na traseira, reduzindo ainda mais a área de superfície geradora de downforce nos monolugares.