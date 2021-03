As novas regras da F1-2021: dutos de travões e difusor

Os dutos de travões e difusor são duas áreas em que as regras tiveram levaram a alterações nos monolugares para 2021. As asas das condutas de travões traseiro foram encurtadas.

A par das mudanças de piso, uma mudança mais pequena para 2021 é a alteração das asas da conduta dos travões traseiros dos monolugares, sendo que as asas da metade inferior das condutas serão reduzidas em comprimento, passando de 120mm para 80mm, enquanto as asas superiores permanecerão com os 120mm. Estas asas podem ser pequenas, mas criam uma força descendente crucial, e que é alimentada diretamente às rodas, sendo portanto, altamente eficiente. São pequenos detalhes que fazem imensa diferença.

Por outro lado, as ‘vedações’ do difusor foram encurtadas com o objetivo de reduzir os níveis de downforce. Tratam-se das peças verticais que se veem penduradas na parte de trás dos difusores dos carros, que foram reduzidas em comprimento, em 50mm. Tal como a remoção das ranhuras do ‘chão’ dos monolugares, o corte destas peças fará com que sejam menos eficazes, reduzindo também os níveis de downforce.