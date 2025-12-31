As mais lidas de 2025: Zak Brown admitiu em tribunal que teria despedido Oscar Piastri
Zak Brown admitiu em tribunal que teria dispensado Oscar Piastri após 2023 se o australiano não tivesse apresentado um nível de performance considerado suficiente na sua época de estreia na McLaren, ano em que Lando Norris somou claramente mais pontos. Esta revelação surgiu no âmbito do caso judicial envolvendo Alex Palou, onde ficou exposto que a McLaren tentou repetidamente contratar o espanhol, apesar do seu vínculo com a Chip Ganassi Racing até final de 2023, e que Palou teria uma porta aberta para a Fórmula 1 em 2024 caso Piastri não correspondesse.
Segundo o testemunho, a escolha de Piastri para 2023 — apoiada por Andreas Seidl — acabou por fechar, na prática, a hipótese imediata de Palou chegar à F1 pela McLaren, deixando o piloto convencido de uma oportunidade que nunca se concretizou e que ele próprio reconheceu ter gerido mal. A equipa manteve Piastri pela evolução demonstrada, enquanto consolidou Norris como líder do projeto.
Leia a Notícia completa AQUI – https://www.autosport.pt/formula1/f1/f1-zak-brown-admitiu-em-tribunal-que-teria-despedido-oscar-piastri/
malhaxuxas
31 Dezembro, 2025 at 13:43
que forma tão tôsca de falar de desempenho. Despedir!
Como é que um campeão de F2 e tudo o que está para trás não iria corresponder? Só um atrasado mental iria por o piloto em dúvida. Veja-se Russell e Leclerc. Mas alguém de bom senso iria despedi-los? Poupem-nos de tamanhos dislates. Zak Brown nem deve ter dito isto desta maneira. Teria piloto credenciado como o Palou mas isso nem seria uma garantia absoluta. Ser campeão de FIndy não é sinónimo de nada. Se assim fosse ele próprio não teria feito o percurso normal nas fórmulas de promoção. E aí parece que não foi assim tão relevante.
No final do dia Piastri correspondeu ao que se esperava. E tem tudo para ser o cara, nos próximos 5 a 10 anos.
Só espero que a Mclaren o consiga segurar e deixe o Norris sair para a concorrência. É a minha intuição.