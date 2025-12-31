As mais lidas de 2025: Zak Brown admitiu em tribunal que teria despedido Oscar Piastri

Zak Brown admitiu em tribunal que teria dispensado Oscar Piastri após 2023 se o australiano não tivesse apresentado um nível de performance considerado suficiente na sua época de estreia na McLaren, ano em que Lando Norris somou claramente mais pontos. Esta revelação surgiu no âmbito do caso judicial envolvendo Alex Palou, onde ficou exposto que a McLaren tentou repetidamente contratar o espanhol, apesar do seu vínculo com a Chip Ganassi Racing até final de 2023, e que Palou teria uma porta aberta para a Fórmula 1 em 2024 caso Piastri não correspondesse.

Segundo o testemunho, a escolha de Piastri para 2023 — apoiada por Andreas Seidl — acabou por fechar, na prática, a hipótese imediata de Palou chegar à F1 pela McLaren, deixando o piloto convencido de uma oportunidade que nunca se concretizou e que ele próprio reconheceu ter gerido mal. A equipa manteve Piastri pela evolução demonstrada, enquanto consolidou Norris como líder do projeto.

