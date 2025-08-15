As mais lidas de 2025: Lewis Hamilton assume culpa e pede desculpa à Ferrari

Lewis Hamilton teve um dia difícil na qualificação do Grande Prémio do Bahrein, terminando apenas na nona posição, igualando na altura a sua pior qualificação do ano passado, quando ainda corria pela Mercedes. O britânico fez uma autocrítica bastante direta, pedindo desculpa à Ferrari por não ter cumprido o seu papel.

Hamilton admitiu que não conseguiu acompanhar o ritmo do seu colega de equipa, Charles Leclerc, que alcançou o terceiro lugar, e destacou que terá de mostrar melhorias na pista durante a corrida de domingo. Ele explicou que a sua mensagem de rádio com “Desculpem” estava relacionada exclusivamente com o seu próprio desempenho e não com problemas do carro, reconhecendo que o carro da Ferrari é claramente melhor do que aquilo que ele conseguiu extrair.

