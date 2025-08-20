As mais lidas de 2025: Jeremy Clarkson critica postura de Lewis Hamilton

Aquando da chegada de Lewis Hamilton à Ferrari, Jeremy Clarkson lançou críticas à forma como novo piloto da equipa viveu a sua primeira semana na estrutura, colocando em causa a dedicação do britânico à conquista de um oitavo título mundial. Num artigo publicado no The Sun, Clarkson escreveu que, apesar dos rumores apontarem para um carro muito competitivo em 2025, Hamilton pareceu mais preocupado com a imagem do que com o lado técnico.

O apresentador destacou a chegada do heptacampeão de fato e gravata, a posar para fotografias e a visitar a fábrica, antes de guiar um Ferrari com três anos. Também sublinhou a opção de Hamilton viver em Milão e deslocar-se de helicóptero, em vez de se fixar em Maranello, junto à equipa.

“Se está tão interessado no oitavo título, seria de esperar que tivesse ido logo à fábrica para conhecer o carro e perceber como poderia tirar o máximo partido da sua experiência”, escreveu Clarkson, ironizando sobre a encenação mediática da apresentação.

Clarkson traçou ainda um paralelo com Charles Leclerc, que fala italiano, conhece profundamente a equipa e é considerado um dos pilotos mais rápidos da grelha, afirmando que Hamilton terá de trabalhar muito para o bater.

Na sua análise, o britânico sugeriu que o novo piloto da Ferrari pode já não estar no auge e que a mudança para Maranello terá sido também motivada pelo desejo de realizar o sonho de guiar pela Scuderia. Apesar das críticas, Clarkson deixou uma nota final de otimismo: