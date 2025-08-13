As mais lidas de 2025: Hamilton sofre acidente no teste com a Ferrari em Barcelona
Por Fábio Mendes a 13 Agosto 2025 10:00
O entusiasmo da chegada de Lewis Hamilton ainda fervilhava. Tudo girava à volta das estreias do britânico com a Scuderia. Apresentação, primeira vez de vermelho, primeira vez na pista com um Ferrari. Um mundo de novas sensações para os fãs e o piloto. Mas uma coisa se manteve inalterada: uma tradição de Lewis Hamilton.
O heptacampeão tem a tendência de bater nos primeiros testes que faz com as novas equipas e com a Scuderia não foi diferente. Em Barcelona, ao tentar levar o carro ao limite, exagerou e acabou por ter uma saída de pista. Parecia até um bom pronúncio para o piloto, dado o sucesso que teve no passado, algo que ainda não conseguiu reproduzir nas primeiras 14 corridas a representar a Ferrari.
Pode ler a notícia completa AQUI
