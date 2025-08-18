As mais lidas de 2025: Fórmula 1 em 2026: Adeus ao DRS, olá ‘Manual Override Mode’

Em 2026, a Fórmula 1 vai introduzir um novo sistema para melhorar as ultrapassagens, substituindo o DRS. Além de um conceito aerodinâmico que reduzirá a turbulência do carro da frente, surgirá o “Manual Override Mode”, um botão que permite ao piloto usar mais energia elétrica para atacar o adversário.

O funcionamento é simples: se um carro estiver dentro de determinada distância do rival em zonas de deteção, na volta seguinte poderá ativar o modo de ultrapassagem. Nesse cenário, o MGU-K poderá fornecer até 350 kW de potência durante mais tempo. O carro da frente verá a sua energia reduzir-se progressivamente a partir dos 290 km/h, chegando a zero aos 355 km/h, enquanto o carro perseguidor manterá vantagem até cerca de 337 km/h.

A FIA ainda não definiu limites exatos de uso por volta, mas a lógica seguirá o princípio do DRS. O objetivo é criar mais oportunidades de ultrapassagem e tornar as disputas em pista mais emocionantes.

