As mais lidas de 2025: Christian Horner despedido, Laurent Mekies assume cargo na Red Bull Racing F1
Terá sido uma das notícias mais chocantes da época 2025 de F1: Christian Horner foi afastado dos cargos de chefe de equipa e CEO da Red Bull Racing, ao fim de 20 anos de liderança, sendo substituído por Laurent Mekies, que assumiu de imediato a direção executiva da estrutura de Milton Keynes. A par desta mudança, Alan Permane foi promovido à liderança da equipa-satélite Racing Bulls, função anteriormente desempenhada por Mekies.
Horner deixou a equipa após dois ciclos de domínio – com Sebastian Vettel entre 2010 e 2013 e com Max Verstappen entre 2021 e 2024 – mas também na sequência de uma quebra de forma face à McLaren em 2024 e 2025, e de sucessivas polémicas internas, incluindo o escândalo pessoal que desencadeou uma investigação interna e acentuou divisões com o clã Verstappen e Helmut Marko. O desgaste foi agravado pelas saídas de figuras-chave como Adrian Newey e Jonathan Wheatley, apesar dos agradecimentos públicos de Oliver Mintzlaff pelo contributo excecional de Horner.
Leia a notícia completa AQUI: https://www.autosport.pt/formula1/f1/christian-horner-despedido-laurent-mekies-assume-cargo-na-red-bull-racing-f1/
