As mais lidas de 2025: A prenda que Lewis Hamilton deu aos 3000 empregados da Mercedes
Lewis Hamilton deixou a Mercedes em clima de respeito e gratidão mútuos, antes de abraçar o desafio da Ferrari e a ambição de um oitavo título mundial. Apesar do final de ciclo desportivo difícil em Brackley, a relação com Toto Wolff e com a equipa manteve‑se cordial e marcada por gestos simbólicos de reconhecimento.
Como presente de despedida para os cerca de 3.000 funcionários da Mercedes, Hamilton encomendou ao artista Paul Oz uma pintura a óleo inspirada no Grande Prémio do Mónaco de 2019, fim de semana em que homenageou Niki Lauda com pole position e vitória num carro com halo vermelho. A obra original está exposta na fábrica da equipa, enquanto as reproduções foram distribuídas internamente e não serão comercializadas, sublinhando o caráter exclusivo e emocional do tributo.
