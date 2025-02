As histórias de pilotos de Fórmula 1 e os seus exames de condução…

Falhar no primeiro teste de condução pode parecer um contratempo embaraçoso para muitos, mas mesmo alguns dos mais talentosos pilotos de Fórmula 1 passaram por essa experiência. Entre eles estão nomes como Oliver Bearman e George Russell, provando que nem sempre a habilidade em pista se traduz diretamente em sucesso na estrada.

Oliver Bearman, o estreante da Haas na F1, revelou recentemente que falhou no seu primeiro teste de condução em 2022, antes da sua estreia nos Grandes Prémios. O motivo? Não parou completamente num sinal de stop, algo que admitiu ser um erro típico de um piloto de corridas habituado a circuitos sem sinais de trânsito.

Bearman confessou que subestimou a importância das aulas de condução, confiando demasiado na sua experiência de piloto profissional. Após algumas lições adicionais, passou no segundo exame e agora prepara-se para a sua primeira temporada completa na F1.

George Russell, atualmente piloto da Mercedes e vencedor de três Grandes Prémios, também falhou no seu primeiro teste de condução aos 17 anos. Na altura, competia na Euro F3 e, tal como Bearman, parece ter subestimado a dificuldade do exame. Para um jovem habituado a conduzir a alta velocidade em circuitos europeus, a disciplina necessária para respeitar regras de trânsito pode ter parecido trivial. Ainda assim, Russell superou o contratempo e hoje é um dos pilotos mais respeitados na grelha.

Outro caso curioso é o de Max Verstappen. Quando foi anunciado como piloto da Toro Rosso, ainda era demasiado novo para tirar a carta de condução nos Países Baixos. Estreou-se na F1 com apenas 17 anos, tornando-se o piloto mais jovem da história do desporto. Só conseguiu fazer o teste de condução aos 18 anos, quando já tinha participado em 14 Grandes Prémios e competido contra lendas como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

A história de Verstappen é uma prova de que a competência na pista não depende de uma licença de condução, mas também reflete as peculiaridades do sistema júnior no desporto automóvel, onde jovens talentos se dedicam tão intensamente às corridas que mal têm tempo para aprender as regras das estradas…

Até o italiano Andrea Kimi Antonelli, uma das novas promessas da Mercedes e rival de Bearman, revelou ter ficado nervoso no seu teste de condução, apesar da sua vasta experiência em pistas de alta velocidade. Felizmente, passou à primeira tentativa, mas confessou que a examinadora não facilitou em nada o seu exame, esperando que ele respeitasse todas as regras como qualquer outro candidato. Como seria de esperar, claro…

Estes exemplos mostram que mesmo os pilotos de F1, conhecidos pela sua destreza e confiança a alta velocidade, enfrentam como todos nós os desafios mundanos. Se até alguns deles falham no primeiro teste de condução, há esperança para todos os principiantes ao volante. Logicamente que há, nem que sejam Cha Sa-Soon, uma candidata a condutora que fez manchetes internacionais em 2005 devido à sua persistência em tirar a carta de condução, apesar de muitas tentativas falhadas. A história de uma mulher sul-coreana resiliente que passou no exame de condução na sua 960ª tentativa ressurgiu na internet, inspirando as pessoas a nunca desistirem dos seus sonhos, mesmo que sejam uma miragem ou utopia…