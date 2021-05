Arte digital: Novas ideias estão a chegar à Fórmula 1

No mesmo dia em que a Aston Martin dava as suas primeiras voltas em pista, em Silverstone, esta época, a equipa criava uma série de peças de conteúdo digital, incluindo vídeos do lançamento e daquelas voltas iniciais, para vender aos fãs.

Mas o que é que isto pode ter de especial? As peças foram vendidas como NFT!

Mas o que são NFT’s?

Um token não fungível (NFT) é um tipo de token criptográfico que representa algo único, que mais ninguém tem, e não pode ser trocado. NFT’s podem ser usados para criar escassez digital verificável, quer seja arte digital, cards colecionáveis ou itens internos de jogos. Neste caso da Aston Martin, quem os adquiriu tem algo que mais ninguém tem.

Os NFTs não são novos, o primeiro ‘nasceu’ em 2012, criado na rede Bitcoin. A verdade é que estão a ‘explodir’, conduzindo a preços enormes e a ganhos muito grandes.

Este é um exemplo precoce a despertar no seio do desporto automóvel.

Um NFT é um certificado digital seguro e intransmissível de autenticidade e propriedade, armazenado na Blockchain, que permite a compra e venda de vídeo, imagens ou qualquer outro tipo de item digital: “Trata-se de criar algo que é simultaneamente relevante e desejável”, disse Rob Bloom director de marketing da Aston Martin F1.

Tal como os colecionáveis físicos, como cartões, estes artigos digitais podem ser comercializados e o fornecimento limitado cria valor.

Contudo, como os NFT individuais podem ser rastreados, é possível às organizações que originalmente os vendem, como as equipas de Fórmula 1, fazer um ‘corte’ sempre que um item é vendido, criando efetivamente o potencial para um fluxo saudável de receitas recorrentes ao longo do tempo.

A NBA, pioneira em muitas coisas, quando se trata de media, tecnologia e envolvimento de adeptos, tem gerado receitas significativas a partir da sua própria plataforma comercial de destaques digitais, a ‘Top Shot’, e recordes de vendas no mundo da arte digital.

Já houve peças de arte digital vendidas por 69 milhões de dólares.

Bloom revelou que produziram inicialmente cerca de 1500 unidades ou colecionáveis digitais, que se esgotaram em 24 horas: “Trata-se de criar algo que é simultaneamente relevante e desejável. Não se trata apenas de vender um pedaço de conteúdo como um NFT, mas de criar um pedaço de conteúdo que tem um significado emocional e histórico”.

A McLaren também está no negócio e trabalha para lançar fichas de adeptos, essencialmente uma nova forma de adesão que permite a esses seguidores da McLaren o acesso a conteúdos e benefícios. Uma espécie de sócio de um clube: “O principal diferenciador é a ideia de que estamos a dar aos utilizadores direitos de propriedade”, explica Bloom.

Isto é algo interessante e a seguir. Mais um exemplo de migração para o digital.

Dantes colecionavam-se, por exemplo, cadernetas de cromos, mas o futuro é digital.