Areia complica testes de Fórmula 1

A sessão da tarde do primeiro dia de testes de Fórmula 1 arrancou, mas uma tempestade de areia deixou a pista quase imprópria para os Fórmula 1, com o monolugar que vê na foto, o Alpine de Esteban Ocon a parecer mais que está a disputar…um rali. O vento trouxe muita areia para a pista, deixando as coisas bem complicadas. Vamos ver como tudo evolui.

As equipas estão relutantes em sair para a pista com apenas a Alpine e a Haas a dar algumas voltas. Há muito vento e muita areia no ar, e muita dessa areia depositou-se na pista, que obviamente não ajuda aos níveis de aderência. Neste momento as equipas em pista estão apenas a dar voltas e estão a rodar muito acima do melhor tempo feito na manhã. Esteban Ocon tem rodado 8 seg. acima da referência da manhã.