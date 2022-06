Apple vai fazer um filme sobre Fórmula 1 com Brad Pitt | AutoSport

A Apple Studios confirmou que vai fazer um filme sobre Fórmula 1, e já assegurou para o projeto Brad Pitt, Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick, como diretor e terá a seu lado Jerry Bruckheimer e Chad Oman, bem como Lewis Hamilton como um dos produtores do filme.

O filme, que ainda não tem título, terá Brad Pitt como intérprete principal de um piloto que regressa da reforma para competir ao lado de um rookie na mesma equipa.

O guião está escrito, com a Apple a bater a Paramount, MGM, Sony, Universal, Netflix e Amazon na corrida para ficar com o filme.

Pitt e Kosinski já tentaram fazer juntos um filme de corridas, ‘Go Like Hell’, onde teria feito de Carroll Shelby, mas essa versão da história de Shelby foi contada no filme Ford vs Ferrari, com Matt Damon a interpretar Shelby e Christian Bale a interpretar o piloto britânico Ken Miles, naquele que foi o último grande filme de corridas produzido.

Segundo se sabe a Apple TV+ está também a fazer um documentário sobre Lewis Hamilton.

FOTO: JB-Photo/José-Bispo