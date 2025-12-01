Antonelli explica erro que permitiu ultrapassagem de Norris no GP do Qatar de F1
Kimi Antonelli explicou o que se passou na fase final do GP do Qatar, quando perdeu o controlo do seu Mercedes e perdeu uma posição para Lando Norris, ‘entregando-lhe’ pontos vitais na luta pelo título. O italiano acabava de completar uma recuperação sólida na corrida, segurando Norris durante várias voltas, até que um inesperado deslize na Curva 9 mudou o cenário.
Antonelli admitiu que estava a andar forte com pneus duros, na tentativa de se aproximar do DRS de Carlos Sainz, quando cometeu um erro que quase lhe custou uma saída de pista. “Entrei na Curva 9 um pouco mais rápido do que na volta anterior. O ar sujo tornou o carro mais imprevisível, com menos downforce e com os pneus a sobreaquecer. De repente, perdi a traseira e saí fora da pista, perdendo a posição para o Norris, o que foi muito frustrante”, explicou o piloto.
Nos momentos seguintes, Antonelli continuou a perder tempo ao apanhar detritos fora da linha de corrida, enfrentando dois momentos críticos que o levaram novamente a sair de pista e a perder ainda mais segundos essenciais para manter a quarta posição. “É preciso analisar os detalhes, mas foi muito desagradável. Estava confortável a segurar o Norris, que nem conseguia ultrapassar em ar sujo, mas acabámos por perder a posição com um erro”, concluiu o piloto italiano.
Esta perda permitiu a Norris somar pontos que o colocam 12 pontos à frente de Verstappen antes da corrida final em Abu Dhabi, aumentando a pressão na batalha pelo título. Antonelli, criticado por alguns, mantém o foco na aprendizagem e na melhoria, ciente do rigor exigido nos circuitos onde cada erro pode ser decisivo
As coisas aqueceram nos bastidores depois de Helmut Marko ter dito na Sky Alemã que Antonelli fez de propósito ao deixar passar Lando Norris, mas Toto Wolff respondeu à letra: “é um disparate completo, que me deixou de queixo caído. Que falta de miolos é preciso ter para dizer uma coisa destas!”
Pity
1 Dezembro, 2025 at 11:22
Desculpem, mas vou ser grosseira. Não é só nas redes sociais que há bestas, também as há entre gente com responsabilidades dentro das equipas. o Marko é um dos principais.
Se o Antonelli “fez de propósito”, porque é que segurou o Norris durante várias voltas? Se formos por aí, (eu não vou), o Alonso abriu-se todo para o Max passar na sprint. E já que falei no Alonso, quem é que ele quis ajudar, quando fez pião na corrida? E continuando com a maneira de ver do Marko, o Norris também abriu alas de propósito na largada, para o Max passar, não foi?
O que me irrita, é a forma obtusa de ver as coisas, uns erram, outros fazem de propósito, conforme convém às suas cores.