Antigo colega de equipa de Fernando Alonso preso no Brasil
Tarso Marques, antigo piloto de Fórmula 1 e colega de equipa de Fernando Alonso, foi detido no Brasil por posse ilegal de um automóvel de luxo. Aos 49 anos, o brasileiro foi abordado pela polícia em São Paulo enquanto conduzia um Lamborghini Gallardo sem matrículas.
As autoridades detetaram que o veículo tinha uma dívida acumulada de 1,3 milhões de reais, aproximadamente 230 mil euros, segundo reportou o jornal The Washington Post.
Tarso Marques competiu apenas uma temporada na Fórmula 1, em 2001, ao serviço da equipa Minardi. Nessa época, foi o primeiro colega de equipa do estreante Fernando Alonso. Apesar de nenhum dos dois pilotos ter pontuado, Marques ficou à frente do espanhol na classificação final.
O piloto brasileiro alcançou o seu melhor resultado com dois nonos lugares, no Brasil e no Canadá, enquanto Alonso não foi além de um 10.º lugar na Alemanha. Depois de sair da F1, Marques continuou a sua carreira como piloto de reserva e de testes, mudando-se mais tarde para o campeonato brasileiro de stock car, onde competiu pela última vez em 2018.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI