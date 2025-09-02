Antigo colega de equipa de Fernando Alonso preso no Brasil

Tarso Marques, antigo piloto de Fórmula 1 e colega de equipa de Fernando Alonso, foi detido no Brasil por posse ilegal de um automóvel de luxo. Aos 49 anos, o brasileiro foi abordado pela polícia em São Paulo enquanto conduzia um Lamborghini Gallardo sem matrículas.

As autoridades detetaram que o veículo tinha uma dívida acumulada de 1,3 milhões de reais, aproximadamente 230 mil euros, segundo reportou o jornal The Washington Post.

Tarso Marques competiu apenas uma temporada na Fórmula 1, em 2001, ao serviço da equipa Minardi. Nessa época, foi o primeiro colega de equipa do estreante Fernando Alonso. Apesar de nenhum dos dois pilotos ter pontuado, Marques ficou à frente do espanhol na classificação final.

O piloto brasileiro alcançou o seu melhor resultado com dois nonos lugares, no Brasil e no Canadá, enquanto Alonso não foi além de um 10.º lugar na Alemanha. Depois de sair da F1, Marques continuou a sua carreira como piloto de reserva e de testes, mudando-se mais tarde para o campeonato brasileiro de stock car, onde competiu pela última vez em 2018.