Antevisão do GP Las Vegas de F1 e como vão os campeonatos
Lando Norris, Max Verstappen e George Russell preparam-se para o GP de Las Vegas. Mercedes, Red Bull e Ferrari disputam posições decisivas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
O terceiro GP de Las Vegas volta a ser palco de decisões do Mundial de Fórmula 1. Com temperaturas baixas e um traçado de grandes retas, o circuito desafia os pilotos pela gestão da aderência e travagens fortes.
Lando Norris chega como líder do campeonato, 24 pontos à frente do colega Oscar Piastri, enquanto Max Verstappen, terceiro classificado, continua determinado: “Conseguimos recuperar muitos pontos e isso deixa-nos orgulhosos”, disse o piloto da Red Bull. Norris, por sua vez, mantém cautela devido às condições específicas de Las Vegas: “As expectativas não são as mesmas das últimas corridas. Vai ser mais difícil, mas quero vencer novamente.”
George Russell, vencedor da última edição em Las Vegas, sublinha que o sucesso passado não garante resultados futuros e destaca a evolução da Mercedes: “A nossa meta é terminar em segundo no campeonato de construtores, mas queremos voltar a ganhar e sabemos que a Red Bull vai estar forte.”
No campeonato de construtores, Mercedes ocupa o segundo lugar com 398 pontos, seguindo-se Red Bull e Ferrari. Os próximos dias prometem luta cerrada e emoção até à última curva.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
