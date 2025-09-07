Antevisão do GP de Itália de F1: Verstappen na Pole, McLaren à espreita e Ferrari a sonhar

Max Verstappen garantiu uma pole position memorável no Grande Prémio de Itália, estabelecendo a volta mais rápida em 75 anos de história da Fórmula 1. Contudo, a sua liderança não é inabalável, com os McLaren a espreitar logo atrás. Apesar de não terem garantido a pole, as máquinas de Woking, que vêm de uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas, prometem ser uma forte ameaça, mesmo que Monza não ofereça as sequências de curvas de média velocidade onde o MCL39 tipicamente brilha.

No coração da ‘Terra da Velocidade’, a Ferrari surge animada no seu território, com Charles Leclerc a mostrar um ritmo que poderia facilmente ter-lhe valido o lugar cimeiro. Mais atrás, Lewis Hamilton enfrenta o desafio de recuperar posições após uma penalização em Zandvoort o ter relegado para o décimo lugar na grelha.

Verstappen, apesar da sua proeza na qualificação, demonstrou cautela em relação ao ritmo de corrida dos seus rivais nos treinos de sexta-feira. No entanto, o piloto neerlandês possui um trunfo estratégico: uma alocação de pneus diferente da dos seus adversários e do resto da grelha, um fator que poderá ser decisivo caso o caos se instale em Monza. Tudo está em aberto para uma corrida eletrizante.

O precedente de 2024: a batalha das estratégias

A edição do Grande Prémio de Itália de 2024 ficou gravada na memória como uma batalha estratégica épica, culminando numa popular vitória para a Ferrari. Charles Leclerc, com uma estratégia de apenas uma paragem, conseguiu manter à distância os McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris, que optaram por duas paragens.

No ano passado, a superfície da pista de Monza era recém-asfaltada, o que resultou num forte graining dos pneus durante os treinos, embora sem grande desgaste. A particularidade foi que o graining não se ‘limpou’ como acontece noutros circuitos, prolongando a perda de aderência.

A maioria dos pilotos iniciou a corrida com pneus médios C4. A McLaren, apesar de ter dominado os treinos e de ter ‘bloqueado’ a primeira fila da grelha, adotou uma abordagem conservadora com uma estratégia de médio-duro-duro. Piastri efetuou as suas paragens nas voltas 16 e 38 da corrida de 53 voltas, enquanto Norris parou nas voltas 14 e 32.

Leclerc e o seu colega de equipa, Carlos Sainz, optaram por uma estratégia de uma paragem (médio-duro), com Leclerc a parar na volta 15 e Sainz na volta 19. Os McLaren conseguiram superar Sainz nas voltas finais, mas Leclerc resistiu, cruzando a linha de meta dois segundos à frente dos seus perseguidores.

No final, a grelha dividiu-se equitativamente entre estratégias de uma e duas paragens. As estratégias alternativas incluíram a opção duro-duro-médio, utilizada pela Red Bull, que viu Max Verstappen terminar em sexto (paragens nas voltas 22 e 41) e Sergio Pérez em oitavo (paragens nas voltas 23 e 35).

Esteban Ocon e Valtteri Bottas tentaram a estratégia duro-médio de uma paragem, parando nas voltas 31 e 33, respetivamente, mas sem sucesso. Ninguém utilizou o pneu macio, exceto Lance Stroll, que o montou na volta 50 para tentar a volta mais rápida.

As opções táticas para a corrida de 2025

O graining que tanto preocupou no ano passado não se manifestou de forma significativa este fim de semana.

A superfície teve um ano para ‘assentar’, e a Pirelli concebeu os seus pneus de 2025 para serem mais robustos e resistentes a este fenómeno. Com isto em mente, a estratégia de uma paragem (médio-duro) surge como a aposta mais sólida para esta corrida.

A janela ótima para a paragem nas boxes situa-se entre as voltas 22 e 28, o que pode parecer um pouco tardio, mas Monza não é uma pista para paragens antecipadas. As ultrapassagens prometem ser difíceis. Quanto menores as asas traseiras, menos eficaz se torna o DRS (simplesmente não há arrasto suficiente para o DRS reduzir) – e as asas traseiras em Monza são, de facto, muito pequenas. Noutros circuitos, isto seria um convite para o ‘undercut’ por parte de carros que seguem de perto os seus rivais, mas outro fator em Monza é que a degradação dos pneus parece ser muito baixa, o que anula a vantagem de um pneu novo.

Estratégias alternativas e o fator pneus

Max Verstappen conseguiu poupar um conjunto extra de pneus duros, enquanto a dupla da Mercedes e Isack Hadjar têm um conjunto adicional de pneus médios. Contudo, a estratégia de duas paragens não parece ser a mais vantajosa numa corrida que não seja influenciada por Safety Cars ou bandeiras vermelhas. Pelo contrário, o baixo nível de degradação sugere uma corrida que pode pender para o outro lado, com potencial para uma estratégia de médio-macio.

“Pode ser uma opção para a corrida”, afirma Mario Isola, diretor de desportos motorizados da Pirelli. “Se alguém conseguir, por exemplo, prolongar o primeiro stint por mais de 30 voltas com o pneu médio, então o macio pode ser uma opção. A diferença de desempenho entre o médio e o macio não é grande.” Como seria de esperar, quanto mais longo for o primeiro stint, mais provável se torna a opção do pneu macio, sendo que a janela ótima para uma estratégia de médio-macio se situa entre as voltas 32 e 38.

Para a segunda metade da grelha, a opção padrão de recurso é a corrida de duro-médio invertida, com uma janela ótima de paragem entre as voltas 28 e 34. Naturalmente, se a estratégia médio-macio for viável, o mesmo se aplica à estratégia duro-macio. A janela de paragem para esta última é a mesma, entre as voltas 32 e 38, mas quanto mais tempo se correr com o pneu duro, mais se poderá forçar o macio no final da corrida.

Os riscos de começar com pneus duros são duplos: a longa distância até à primeira chicane dá ao pneu mais macio a oportunidade de fazer a diferença em termos de aderência.

Além disso, há uma falta de flexibilidade inerente a esta estratégia: ao montar o pneu duro, é imperativo que se faça um stint longo. Se houver uma interrupção no início da corrida – ou suficientemente cedo para deixar um stint demasiado longo para um pneu médio – os pilotos que começaram com duros estarão em apuros.

Meteorologia: um céu desanuviado para Monza

O sol brilhará, o céu estará azul, a temperatura rondará os 27°C, mas a nova superfície de Monza não retém grandes quantidades de calor, e as temperaturas da pista não deverão atingir níveis que ‘cozinhem’ os pneus.