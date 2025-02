Andy Cowell, 100 dias como CEO da Aston Martin: “fazer tudo o que for preciso para chegar ao topo”

Passou uma carreira a redefinir a tecnologia dos motores de F1 e agora enfrenta o seu maior teste: transformar a Aston Martin Aramco numa equipa vencedora do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Após 100 dias no cargo de CEO da equipa, Andy Cowell revela como planeia tornar a grande visão de Lawrence Stroll uma realidade.

Fonte: Aston Martin F1

“Este é o melhor emprego que já tive. Estamos a tentar algo que nunca foi feito antes na história da Aston Martin e, para o conseguir, vai ser necessário todo o nosso engenho, astúcia e determinação. Sim, vai ser difícil. Sim, é um pouco assustador. Mas é aí que as coisas se tornam excitantes.”

Claramente, pesado não é a cabeça que usa a coroa. Andy Cowell está cheio de entusiasmo com a ideia de levar a Aston Martin ao topo da Fórmula 1.

Um dos maiores engenheiros da F1, que levou a tecnologia de motores a um nível totalmente novo, ao longo de uma carreira que consiste em passagens pela Cosworth, BMW, Ilmor e Mercedes – como Diretor Geral da Mercedes AMG HPP, liderou o desenvolvimento das unidades de potência híbridas dominantes que levaram a Mercedes a sete Campeonatos do Mundo de Pilotos e Construtores consecutivos.

Mas Andy Cowell é mais do que apenas um engenheiro brilhante. Líder inspirador e comunicador habilidoso, é aberto, acessível e muito terra a terra.

Numa longa conversa, Andy Cowell revela o seu início de vida na Aston Martin Aramco e o que é realmente ser o Diretor Executivo de uma equipa de Fórmula 1.

Passou vários meses no seu papel de Diretor Executivo de uma empresa que está numa das viagens mais ambiciosas e emocionantes da história da Fórmula 1. Como é que se sente neste momento?

“Entusiasmado. Ainda estou tão entusiasmado como no meu primeiro dia com a equipa. Mas é uma grande responsabilidade. A Aston Martin… é uma marca icónica: muita história, muito investimento e um grupo fantástico de parceiros que estão tão ávidos de sucesso como nós. Fui recebido de braços abertos por todos na equipa e a única coisa que todos têm em comum é a vontade de vencer.

Provavelmente, ninguém está mais determinado a vencer do que o Presidente Executivo Lawrence Stroll. Trabalha mais de perto com ele do que com qualquer outra pessoa. Como é que ele é como chefe?

“Conheci muito melhor o Lawrence desde que comecei; ele é ferozmente apaixonado pela Aston Martin, por tornar a sua visão para a empresa numa realidade. A sua mensagem é clara e eu não gostaria que fosse de outra forma – com o Lawrence sabemos sempre qual é a nossa posição.

“Seja o que for que o Lawrence faça na vida, ele quer ser bem sucedido. Ele quer ganhar. É um vencedor em série. Se olharmos para o que o Lawrence alcançou ao longo da sua carreira, mais cedo ou mais tarde o sucesso segue-se. Não é por coincidência. É o resultado da sua incansável vontade de ser o melhor.

“O Lawrence está determinado a que a Aston Martin tenha sucesso na Fórmula 1, mas não estamos a falar apenas de ganhar corridas e o campeonato, estamos a falar de ganhar muitos campeonatos”.

E é da sua responsabilidade tornar realidade a visão de Lawrence para a equipa?

“Construir uma equipa vencedora de um Campeonato do Mundo é a nossa ‘Estrela do Norte’. Tudo o que discutimos está relacionado com o que é necessário para tornar esta visão uma realidade.

“A minha função é descobrir qual é a organização correta para concretizar esta visão: temos a estrutura correta? Temos as pessoas certas nos sítios certos? Temos as infraestruturas adequadas? Estão todos a puxar na mesma direção e a trabalhar como uma unidade coesa? “Estabeleço os objetivos globais para a equipa de liderança executiva e trabalho com eles para definir o caminho a seguir para atingir esses objetivos, que visam levar-nos até onde queremos estar. E certifico-me de que estamos a dar prioridade às coisas certas e a trabalhar nas coisas pela ordem certa. “O Lawrence depositou uma enorme confiança em mim para levar esta equipa para a frente da grelha. É muito humilde e é um grande privilégio.”

É um pouco assustador?

“Claro, mas não vale a pena aceitar um projeto que é fácil e não nos desafia. Se fizermos o mesmo que já foi feito antes ou o mesmo que os outros estão a fazer, nunca atingiremos novos patamares, nunca venceremos.

“Para sermos verdadeiramente bem sucedidos, para ganharmos, temos de apresentar um conceito, uma abordagem que represente uma enorme oportunidade de desempenho. E se esse conceito for assustador, se parecer impossível de alcançar e fizer com que todos na organização se sentem e se perguntem como é que o vamos fazer, então estamos no caminho certo.”

Não existe um ponto de referência: não se pode olhar para outra pessoa e dizer: “Bem, eles fizeram-no funcionar, por isso deve ser possível”.

Então, como é que se torna possível?

“Dividir as coisas em pedaços pequenos. Pouco a pouco, vai-se trabalhando. Os desportos motorizados são ótimos para ter prazos claros – sabe-se quando é a primeira corrida da época, sabe-se para o que se está a trabalhar.

No início, pensamos: “Como é que vamos lá chegar? Mas à medida que vamos progredindo, olhamos para trás e apercebemo-nos do caminho que percorremos. É extremamente gratificante e alimenta a convicção de que o que antes se pensava ser impossível é, de facto, possível. É daí que vem a emoção.

“Não faz mal definir um objetivo que não se sabe como atingir quando se inicia a viagem – um objetivo que as pessoas pensam ser impossível, tanto em termos de tempo como de desempenho. Depois, é uma questão de ir por partes.”

É preciso estar à vontade para entrar no desconhecido?

“Toda a gente quer ter o carro mais rápido, mas a única forma de o conseguir é estabelecendo objetivos que realmente nos façam ultrapassar os limites, que sejam extremamente ambiciosos. É isso que estamos aqui para fazer – não faz sentido projetar e construir um carro de F1 que não seja o mais rápido.

“O medo que se sente. O desconhecido. A trepidação. Aquele ponto de interrogação sobre se algo é sequer possível. É aí que temos de estar a trabalhar, porque quando estamos a avançar para território desconhecido, quando estamos a ir além do que já foi feito, é aí que vamos superar os nossos concorrentes.

“A Fórmula 1 tem tudo a ver com engenho competitivo. As pessoas neste desporto são pioneiras. Têm de o ser se quiserem cumprir a ambição de se tornarem Campeões do Mundo. E essa é a nossa ambição.

“Não há nenhum desporto em que seja fácil tornar-se Campeão do Mundo. O trabalho árduo é um dado adquirido. Não basta ter ideias que mais ninguém teve, é preciso fazer com que essas ideias funcionem.

E é assustador porque, se formos verdadeiramente pioneiros e usarmos o nosso engenho, não há nenhum ponto de referência: não podemos olhar para outra pessoa e dizer: “Bem, eles fizeram isto funcionar, por isso deve ser possível”.

“Mas, para mim, é isso que é realmente excitante. É isso que torna este trabalho, este desporto, tão emocionante.”

A equipa é ambiciosa, mas isso nem sempre se refletiu na pista. Como é que começou a mudar isso?

“A minha primeira tarefa foi conhecer as pessoas. Passei muito tempo a falar com as pessoas: dentro e fora da empresa, como os nossos parceiros Aramco e Honda.

“A minha experiência é toda em unidades de potência, não tenho experiência direta no mundo da aerodinâmica ou na criação de um carro de Fórmula 1 na sua totalidade, o que me deu muitas oportunidades para fazer muitas perguntas.

“Falar com as pessoas e ouvir. A parte de ouvir é a parte realmente importante. Parece tão básico, mas tem sido crucial para mim compreender quem são todos, quais são as suas funções, como tudo se encaixa, como a organização está a funcionar, onde as coisas estão a funcionar bem e onde podem ser melhoradas.

“A atualização que a equipa levou para Austin para o Grande Prémio dos Estados Unidos no ano passado foi um exemplo de trabalho. Não teve o desempenho esperado; foi um caso de aprofundamento para entender por que isso aconteceu e implementar mudanças para que, quando trouxermos a nossa próxima atualização para a pista, que será nosso desafiante de 2025 na abertura da temporada em Melbourne, estejamos numa posição melhor e ela realmente atenda ao que esperamos”.

O desenvolvimento durante a época tem sido inconsistente nas últimas duas épocas. Será necessário mudar o foco da quantidade para a qualidade das atualizações para garantir uma melhor taxa de acerto?

“Não há falta de esforço por parte da equipa. Ganhámos definitivamente o Campeonato do Mundo pelo maior número de atualizações em 2024, mas essas atualizações não produziram tempos de volta – e o que todos querem neste negócio é produzir tempos de volta.

“Não quero com isto dizer que temos de acertar sempre. Vi estatísticas que mostram que, em verdadeiros ambientes de investigação e desenvolvimento, uma taxa de sucesso de 20% é elevada. Se conseguirmos uma taxa de sucesso de 20 por cento, isso é bom, mas a diferença é que isso tem de acontecer no Campus de Tecnologia AMR e não na pista.

“Temos de nos certificar de que todas as nossas ferramentas e processos no Campus Tecnológico estão a funcionar suficientemente bem para garantir que, sempre que levamos uma atualização para o circuito, temos pelo menos 90 por cento de certeza de que vai funcionar na pista e corresponder às nossas expectativas.

“Não é fácil de conseguir, mas é esse o nosso objetivo. Temos ferramentas CFD muito poderosas e o túnel de vento mais avançado do desporto, mas são apenas simulações; haverá sempre o risco de os dados não corresponderem exatamente ao que encontramos no circuito, mas as nossas simulações podem dar-nos uma orientação robusta e estou confiante de que podemos chegar ao ponto em que estamos certos 90 por cento das vezes. É a esse nível que as equipas vencedoras do Campeonato do Mundo operam, pelo que esse tem de ser, no mínimo, o nosso objetivo”.

Com a entrada em vigor de novos regulamentos e o crescimento e investimento significativos na equipa, muitas pessoas esperam que 2026 seja o ano da Aston Martin Aramco. Como está a pensar na época de 2026?

“2026 é uma grande oportunidade para nós, mas não se trata apenas de ’26, mas sim de ’27 e ’28 e ’29 e ’30. Trata-se de construir uma equipa que possa alcançar um sucesso sustentado. Sim, ’26 é importante, mas é apenas mais um passo na viagem. 2025 é também um passo importante na nossa viagem e estamos concentrados em melhorar o nosso desempenho este ano e em levar uma dinâmica positiva para 2026.

“Não devemos subestimar a dimensão do desafio de reunir todos estes elementos. Temos de fazer a transição de uma equipa cliente para uma equipa de trabalho ao mesmo tempo que os novos regulamentos entram em vigor e temos de conceber e fabricar a nossa própria caixa de velocidades, com outros componentes do carro que nos eram fornecidos anteriormente pela Mercedes.

“Estamos a trabalhar em parceria com a Honda, um dos melhores fabricantes de unidades de potência do mundo, que é extremamente criativo e motivado, e depois temos a Aramco a desenvolver combustíveis avançados para nós e a Valvoline a fornecer-nos os melhores lubrificantes da sua classe. Temos a sorte de ter estas organizações poderosas como parceiros, que estão na vanguarda dos seus respetivos domínios e trazem muita experiência e conhecimentos especializados. O nosso novo Campus Tecnológico estará totalmente operacional em 2026 e temos algumas mentes técnicas brilhantes a juntarem-se à equipa. Estas são apenas uma seleção de todas as peças do puzzle que temos de juntar”.

E depois há a oposição…

“Todas as equipas estão a tentar preparar-se para o sucesso com a mudança significativa dos regulamentos, e também temos um conjunto de fabricantes de unidades de potência que têm de reagir às alterações dos regulamentos da melhor forma possível.

“Temos de respeitar o facto de estarmos a enfrentar uma oposição poderosa, que está muito bem estabelecida. A Mercedes, a Ferrari, a Red Bull, a McLaren, estas equipas são excecionalmente fortes e, tal como todas as outras equipas da grelha, vão encarar estas alterações regulamentares como uma oportunidade.

“Não podemos controlar o que eles fazem. Só podemos controlar o que nós fazemos. Temos de fazer a nossa própria corrida, concentrar-nos nos nossos objetivos, nas nossas metas e juntar todas as peças do puzzle da melhor forma possível para aproveitar a oportunidade que 2026 apresenta.”

Como se constrói uma equipa que pode lutar regularmente pelo Campeonato do Mundo?

“Tudo isto se resume a construir uma organização que seja sustentável – sustentável no sentido em que não se compromete o desempenho futuro ao apostar tudo numa só época.

“Sim, é preciso poder concentrarmo-nos no desenvolvimento do carro deste ano e precisamos de um grupo de pessoas concentradas em obter o melhor desempenho do carro na pista ao longo da época, mas também é preciso garantir que há concentração suficiente no desenvolvimento do carro do próximo ano e do carro seguinte.

“É preciso evitar um cenário em que as pessoas estejam a trabalhar em vários anos, porque as pessoas tendem a concentrar-se nas prioridades imediatas e as prioridades futuras acabam por ficar comprometidas.

“Trata-se de investir no futuro – investir nas novas ideias que mais ninguém teve ainda e atingir esses objetivos ambiciosos.

“É preciso um grupo de pessoas que queira escalar o Evereste mais do que uma vez – que esteja preparado para fazer tudo o que for preciso para chegar ao topo e depois fazer tudo de novo, e de novo, e de novo. É essa a atitude e o espírito fundamentais que eu e o Lawrence estamos a tentar criar na empresa.”

E como conseguir que as mesmas pessoas adotem a sua mentalidade vencedora e concretizem a grande visão de Lawrence Stroll?

“É preciso levar as pessoas ao ponto de confiarem que as pessoas à sua volta estão a fazer um excelente trabalho. Sempre que olham para cima para ver o que as pessoas estão a fazer à sua volta, devem ficar admiradas com o trabalho que os seus colegas estão a fazer. Acho que isto motiva as pessoas a trabalharem ainda mais, a esforçarem-se mais e a encontrarem formas de fazer as coisas melhor – porque a grandeza tende a espalhar-se.

“Quero que os nossos colaboradores pensem para além da norma, que pensem de forma criativa sobre as formas de melhorar sempre o que estamos a fazer – é assim que acabaremos por ser pioneiros. É essa a mentalidade que estou a tentar incutir desde o meu primeiro dia.

“Em nenhum momento podemos pensar que somos perfeitos. Se eu alguma vez disser ‘isto é a perfeição’, então é altura de me expulsarem pela porta fora, é altura de me reformar.”

A equipa reuniu o maior conjunto de forças técnicas desde a equipa de F1 da Mercedes, da qual foi uma parte fundamental no início da era híbrida em 2014. Como é que vão conseguir que esta estrutura técnica funcione?

“É muito mais um caso de tentar compreender as pessoas, quais são os seus pontos fortes, como podem contribuir para o objetivo global e, depois, temos de unir a organização.

“Cada um deve jogar com os seus pontos fortes, por isso trata-se de descobrir quais são, como se encaixam e como podem contribuir para o carro. Cabe-me a mim garantir que temos a força e o equilíbrio na equipa para obter a melhor recompensa em termos de tempo por volta.”

Minimizar as perdas é fundamental para aumentar a eficiência da unidade de potência – algo em que é muito versado. Como é que se faz isso com as pessoas? Como é que se constrói uma organização eficiente e de elevado desempenho?

“Penso que isso se deve em grande parte ao facto de as pessoas se servirem dos seus pontos fortes e desempenharem as funções em que podem ter um impacto mais positivo no automóvel.

“Gosto de utilizar a analogia de um puzzle de 1000 peças. Cada pessoa da equipa é uma peça desse puzzle, mas tem de saber exatamente quais são as suas responsabilidades e quais são as responsabilidades de todos os outros. Ter esta clareza organizacional garante que as peças do puzzle se encaixam bem, sem sobreposições ou lacunas. Quaisquer sobreposições ou lacunas são simplesmente ineficientes.

“Um carro de corrida eficiente tem muita força descendente, com o mínimo de resistência; uma organização eficiente tem uma ótima comunicação, sem desperdício.

“As pessoas tendem a ficar insatisfeitas se estiverem a fazer exatamente a mesma coisa que outra pessoa, porque isso significa que uma delas está a desperdiçar o seu tempo. Da mesma forma, se fizermos um trabalho e ele ficar parado à espera que a próxima pessoa o faça, isso também é frustrante. A clareza organizacional elimina este tipo de ineficiência”.

Foi essa a motivação que o levou a assumir também o papel de chefe de equipa e a introduzir uma estrutura organizacional mais simples a partir do início deste ano?

“Exatamente. As alterações foram concebidas para melhorar a clareza organizacional e o desempenho dos carros de corrida. Foi por isso que tomámos a decisão de transformar os Departamentos de Aerodinâmica, Engenharia e Performance em equipas separadas, dedicadas à pista e ao Campus de Tecnologia AMR.

“A equipa de pista será liderada por Mike [Krack], que passa a ser o Diretor de Pista da equipa, e a segunda será liderada por Enrico [Cardile], na qualidade de Diretor Técnico, sendo que ambos respondem perante mim. Esta reestruturação significa que a equipa do Mike pode concentrar-se em obter o máximo desempenho do carro em cada Grande Prémio e a equipa do Enrico pode concentrar-se no complexo desafio de criar um novo carro de corrida”.

Ser Diretor Executivo e Chefe de Equipa de uma equipa de Fórmula 1 soa a algo abrangente – sem surpresas. O que é que gosta de fazer fora do trabalho?

“Dada a intensidade da Fórmula 1, é importante encontrar tempo para descontrair e relaxar quando se pode. Para mim, a melhor maneira de o fazer é passar tempo com a minha família e amigos e passear os meus cães.”

Parece simples, mas talvez essa simplicidade seja o que precisa para equilibrar a natureza complexa da indústria em que trabalha?

“Sim, para mim, a vida fora do trabalho é isso mesmo, descontrair. Não gosto de nada mais do que estar com a família e os amigos, a conversar sobre a vida, o universo e tudo o resto.”

O que é que o inspira?

“Adoro o mundo natural. Como engenheiro, tentamos melhorar o que a natureza produziu, mas quando já somos engenheiros há alguns anos, apercebemo-nos de que nunca vamos melhorar o que a natureza produziu. A natureza é uma grande fonte de inspiração. Milhares de anos de desenvolvimento, de evolução, não podem estar muito errados, pois não?

“Nesta altura do ano, não se veem folhas nas árvores, mas sabe-se que dentro de seis meses, milagrosamente, haverá novamente folhas nas árvores. Não seria fantástico se pudéssemos criar dispositivos com esta propriedade regenerativa semelhante?”

Como a fibra de carbono autocurativa? Parece algo do Wolverine da banda desenhada da Marvel.

“Bem, não é bem adamantium. [Mas volta à minha questão anterior de fazer o impossível. O desenvolvimento de materiais e dispositivos regenerativos pode parecer impossível, mas talvez não seja sempre uma obra de ficção. Há pessoas muito inteligentes que já começaram a tentar desenvolver este tipo de tecnologia”.

As origens da Aston Martin e as origens do seu amor pelos desportos motorizados remontam às subidas de montanha. É algo em que tem pensado muito desde que entrou para a equipa?

“Já me passou pela cabeça o paralelismo entre a história de origem desta marca icónica – a famosa subida de montanha da Aston – e onde começou o meu amor pelo desporto. A história da Aston Martin é uma história de inovação corajosa e espírito pioneiro, e eu espero escrever um próximo capítulo de sucesso nessa história.

“Desde os cinco anos de idade que costumava ver e ajudar o meu pai a competir em sprints e subidas de montanha, e depois, há cerca de 26 anos, construí o meu próprio carro de sprint e subida de montanha, que ainda hoje tenho. No ano passado, competi num sprint com ele e já o utilizei muitas vezes no circuito – foi aí que percebi que não era o piloto mais rápido!

“O aspeto de que realmente gosto é construir o carro e submetê-lo às inspeções. Gosto de correr, mas há muitas pessoas mais talentosas que conseguem conduzir um carro mais rápido do que eu. Confio muito em garantir que tenho um motor bom e forte para passar os outros nas retas. Depois tento mantê-los atrás nas curvas!”

Se ao menos fosse assim tão simples na F1…

“Se ao menos fosse assim! Não podemos apenas dar ao Lance e ao Fernando um carro que seja rápido nas rectas, temos de lhes dar um carro que seja rápido nas curvas, um carro que seja rápido em todo o lado – um carro que seja mais rápido do que qualquer outro. Consegues imaginar como seria se tivéssemos o carro mais rápido…?”

