Andrew Shovlin trabalhou com os dois: “Schumacher e Hamilton são “mais parecidos do que se pensa”

Numa altura em que Michael Schumacher viu o seu recorde de 91 vitórias em Grandes Prémios ser alcançado por Lewis Hamilton, o Diretor de Engenharia de Pista da Mercedes, Andrew Shovlin, que trabalhou com ambos na Mercedes é de opinião de que existem mais semelhanças entre ambos do que se possa pensar. Shovlin o engenheiro de corrida de Schumacher quando este regressou à F1 com a Mercedes em 2010 e apesar de Hamilton e Schumacher serem personagens muito diferentes fora do carro, segundo Shovlin, há muito paralelos entre os dois: “As duas personagens não podiam ser mais diferentes”, disse Shovlin, falando no podcast desta semana da F1 Nation: “Se virmos como eles conduzem, quando Michael chegou à nossa equipa, as coisas que se destacavam nele eram a forma como ele iria sempre atrás dos ganhos marginais; não importa se é um centésimo de segundo, ele tentaria fazê-lo e procurava a melhor forma de recolher esses ganhos. O Michael também tinha a capacidade de conduzir qualquer que fosse a afinação desde que fosse mais rápido. Se um carro ‘precisasse’ de subviragem ele fá-lo-ia, se precisasse de ‘carregar’ os pneus da frente ela fazia-o, era muito adaptável no seu estilo de condução, e essas são certamente duas características que Lewis também tem. Como muitos dos bons pilotos não têm um estilo particular; é apenas o que quer que seja rápido, eles adaptam-se para o fazer.

“Com o Michael, não importava quantas coisas lhe disseste para fazer numa volta, quer fosse mover o equilíbrio dos travões, cuidar dos pneus, o que fosse preciso fazer para os colocar na janela certa, ele seria capaz de fazer tudo, e mais uma vez, isso é algo que o Lewis faz – muito silenciosamente – com frequência, e podemos simplesmente continuar a colocar uma coisa em cima de outra e ele não se esquece de nenhuma, ele apenas o faz, e depois se lhe dermos mais coisas para fazer, ele adiciona-as. Por isso penso que em termos da forma como estão no carro, são na verdade mais semelhantes do que se possa acreditar – ainda que fora do carro, seja duas pessoas bastante diferentes”.

A próxima vitória de Hamilton na Fórmula 1 vai torná-lo no piloto mais bem sucedido em termos de vitórias na história da F1, e neste momento, em que tem uma vantagem de 69 pontos sobre o companheiro de equipa, Valtteri Bottas na classificação atual dos pilotos, parece estar bem colocado para igualar o recorde de Schumacher de sete títulos mundiais. Mas Shovlin diz que o Lewis Hamilton de 2020 é um piloto muito mais completo do que aquele que substituiu Schumacher na Mercedes em 2013: “Desde que ele entrou em 2013, ele é um personagem muito, muito diferente, e penso também que é um personagem muito diferente dentro e fora do carro”, disse Shovlin. “Obviamente a nossa equipa evoluiu muito, mas quando começou connosco, foi imediatamente rápido, foi brilhante nas corridas vencedoras, teve a capacidade de andar rápido e entregar tudo o que tinha de fazer num domingo para manter vivas as esperanças duma vitória. Agora ele é muito mais tático na forma como vê o ano, e na forma como vê como trabalha. Hoje em dia ele não está apenas à procura das melhorias que pode encontrar na forma como conduz o carro, mas também na forma como conduz a sua vida e como aborda o negócio de ser um piloto de corridas profissional. Ano após ano, ele regressa uma versão ligeiramente melhorada do tipo que vimos pela última vez em Abu Dhabi, mas o nível em que se encontra agora é seriamente impressionante. É apenas consistência e a forma implacável como ele vai aspirando os pontos e controlando os campeonatos.

“Ele trabalha muito… Penso que muitos, talvez, dos seus rivais gostam de pensar nele apenas como a pessoa que vence corridas, e que fora disso trabalha pouco, mas ele é dos pilotos mais esforçados que alguma vez conhecemos…

Nesta fase da sua carreira muitos acreditavam que já pudessem estar ao seu nível, e a poder superar as suas capacidades, mas o Lewis continua a encontrar coisas novas e diferentes para fazer, e como tirar o máximo partido do carro e dos pneus”.