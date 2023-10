Andretti “honrada” pela aprovação da FIA e quer estar na F1 o “mais rapidamente possível” | AutoSport

No seguimento do anúncio da FIA a confirmar a aprovação da candidatura da Andretti Global em parceria com a Cadillac para um possível lugar na grelha da Fórmula 1, a estrutura norte-americana reagiu em comunicado.

A Andretti anunciou os seus planos para se juntar à grelha de F1 em parceria com o construtor Cadillac, recebendo o aval da FIA depois do “rigoroso” processo.

“A Andretti Cadillac sente-se honrada pelo facto da FIA ter aprovado a manifestação de interesse da Andretti Formula Racing para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA”, lê-se no comunicado da estrutura. “Apreciamos o processo de avaliação rigoroso, transparente e completo da FIA e estamos incrivelmente entusiasmados por nos ser dada a oportunidade de competir num Campeonato tão histórico e prestigiado”.

A união da equipa de Michael Andretti com a marca da General Motors resulta na convicção “que as profundas competências de corrida da Andretti Cadillac e os avanços tecnológicos resultantes das corridas beneficiarão os nossos clientes, aumentando simultaneamente o entusiasmo pela F1 a nível mundial”.

Faltando o acordo comercial com a Formula One Management (FOM), os norte-americanos estão “ansiosos por colaborar com todas as partes interessadas na Fórmula 1, à medida que continuamos o nosso planeamento para nos juntarmos à grelha o mais rapidamente possível”, conclui o documento.

Foto: Penske Entertainment/Chris Owens