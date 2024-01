Andretti e a F1: luz ao fundo do túnel, Renault reabriu ‘porta’… | AutoSport

Renault pode retomar negociações com a Andretti para a F1. A Andretti continua a tentar encontrar parceiro que lhe permita ascender à Fórmula 1 e em outubro passado, sofreu um revés quando caducou o ‘timing’ do pré-acordo que tinha com a Renault para o fornecimento de motores, pois esse documento estava dependente da confirmação da entrada na Fórmula 1, o que não foi conseguido até à altura, como revelou o chefe interino da Alpine, Bruno Famin, mas o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, veio a público assegurar que a Renault tem que cumprir as regras que obrigam ao fornecimento a equipas clientes, pelo que entre a Renault e a Honda, teria de haver uma solução. Por outro lado, a General Motors, entretanto, registou-se oficialmente como fornecedor de motores de F1 para 2028 com a marca Cadillac, mas antes disso a Andretti precisaria de um motor. Agora, Bruno Famin, já diz, citado pela Speedweek: “Falámos com a Andretti e a General Motors e, se começarem, teremos todo o gosto em retomar as discussões. De momento, está tudo em suspenso porque tudo demorou um pouco mais do que o inicialmente previsto e o acordo preliminar expirou. Mas teríamos todo o gosto em sentarmo-nos à mesa com a Andretti para encontrarmos uma solução”, disse Famin.