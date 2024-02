Andretti Cadillac “discorda veementemente” da rejeição à entrada na Fórmula 1 | AutoSport

Na sequência da comunicação da F1 relativa à candidatura da Andretti Formula Racing, ou Andretti Cadillac, se preferir, referindo que esta “não deverá ser bem sucedida”, apesar desta ter obtido anteriormente luz verde da FIA, a equipa já fez saber que vai manter tudo como estava até aqui, continuando a preparar-se para a entrada na competição, já que “discorda veementemente” da rejeição que foi alvo por parte da Formula One Group, a detentora dos direitos comerciais.

Na conclusão da análise que o Formula One Group fez à candidatura da Andretti, foram levantadas várias questões, desde o potencial da equipa, os motores e mesmo o valor que a Andretti traria à F1, chegando mesmo a alegar que a possível entrada na F1 em 2025 com um carro, para logo no ano a seguir trocar para outro, sendo esse um desafio gigantesco para uma equipa sem qualquer experiência de F1, pois esse é dos desafios mais complicados para qualquer equipa, gerir um carro enquanto constrói outro completamente diferente. Para a F1: “dá-nos razões para questionar a sua compreensão do âmbito do desafio em causa”.

No seu comunicado, a Andretti Cadillac refere que “discorda veementemente” da decisão da Fórmula 1: ”A Andretti e a Cadillac são duas organizações globais de automobilismo de sucesso, comprometidas em colocar uma equipa genuinamente norte-americana na F1, competindo ao lado dos melhores do mundo. Estamos orgulhosos do progresso significativo que já fizemos no desenvolvimento de um monolugar e motor altamente competitivo, com uma equipa experiente por trás, e esse trabalho continua num ritmo acelerado”, lê-se no comunicado, com a Andretti Cadillac a acrescentar nas redes sociais o seu agradecimento pelo apoio que têm recebido dos seus adeptos.