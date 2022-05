Andretti Autosport na Fórmula 1: ambas as partes beneficiariam, acredita Fernando Alonso | AutoSport

Como aqui já referimos, Michael Andretti está muito interessado em fazer da Andretti Autosport a 11ª equipa da grelha, mas parece existir pouca vontade dos atuais protagonistas em aceitarem a proposta.

Opinião contrária tem Fernando Alonso, que salienta a importância que teria para a Andretti e para a Fórmula 1 a aceitação desta equipa e ter 22 carros na grelha num futuro próximo.

“Pode ser uma coisa importante”, disse Alonso, citado pelo Racefans.net. “Conheço muito bem Michael, conheço a família Andretti e são obviamente, uma grande parte do desporto motorizado em geral, e são lendas. Portanto, se os pudermos ter na Fórmula 1 serão as melhores notícias, penso que para ambos. A Fórmula 1 beneficiaria disso e, obviamente, Michael e a sua equipa beneficiarão do desporto e de estar na Fórmula 1. E penso que eles têm as capacidades, os recursos, têm o talento para estar na Fórmula 1 e serem competitivos também”.

Alonso espera que a proposta da Andretti, que pelo que o seu dono afirmou anteriormente, cumpre com todos os requisitos da FIA e da Fórmula 1, seja aceite. “Espero que se torne realidade nos próximos anos. Seguirei de muito perto”, concluiu o espanhol da Alpine.

Do lado da Andretti, o dono da equipa já deixou claro que não receia que existam mais interessados em aumentar o número de equipas na grelha da Fórmula 1. “Falei com Greg [Maffei] e perguntei-lhe: ‘Deixa chegar a uma licitação, vamos ganhar a todos’”, disse Andretti à Associated Press no início deste mês. “É tudo o que peço. Não que nos deem assim sem garantias. Deem-nos uma oportunidade e venceremos qualquer outra pessoa que esteja interessada. Temos grandes apoios. Dinheiro não é a questão”.