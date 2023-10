Andretti aponta para entrada na F1 em 2025 enquanto os trabalhos prosseguem | AutoSport

Michael Andretti acredita que a sua estrutura tem muito para oferecer à Fórmula 1 e aponta para a entrada na competição na temporada de 2025 depois da aprovação da candidatura por parte da FIA, adiantando ainda que construíram um carro com especificações deste ano para trabalhar em túnel de vento, prosseguindo desta forma, a sua preparação, apesar de ainda faltar o acordo com a Formula One Management (FOM).

Ainda não é certo quando e se a Andretti tem lugar na Fórmula 1, faltando um passo importante para a sua integração na grelha como 11ª equipa: a negociação do acordo comercial com a FOM, que é o mesmo que negociar com as 10 atuais estruturas.

Ainda assim, Michael Andretti diz continuar a ser um “mistério” o porquê das equipas não estarem de acordo com a entrada de uma nova estrutura, afirmando, em declarações à Sky durante o GP dos EUA, que a aprovação da FIA, num processo tão rigoroso, “mostra definitivamente que temos o direito de estar aqui [na F1] na grelha e estamos entusiasmados com isso. Também estamos muito entusiasmados com o apoio dos fãs. O apoio dos fãs tem sido esmagador e quero agradecer a todos pelo vosso apoio, porque isso significa muito. Por isso, estamos muito entusiasmados com o futuro. Pensamos que temos algo para oferecer aos fãs da Fórmula 1”.

Sobre os planos da sua estrutura, Michael Andretti esclareceu que, apesar de ter de negociar com a FOM, “neste momento ainda estamos a tentar entrar em 2025”, com a preparação a continuar com o “carro no túnel de vento na próxima semana, por isso já temos um carro construído com as especificações de 2023”. O norte-americano explicou ainda que estão a montar a equipa de F1, procurando pessoas para ocuparem algumas funções, e que o seu objetivo é ter um piloto dos EUA aos comandos de um dos seus monolugares, estando o nome de Colton Herta no topo dessa lista, apesar de não ter os pontos suficientes para a Superlicença necessária.

Foto: Penske Entertainment: Chris Owens