Andretti anuncia vagas para a equipa de F1

A Andretti mantém as suas aspirações à entrada na Fórmula 1, anunciando agora a abertura de 60 vagas para a sua estrutura futura no mundial.

A Andretti continua a planear a sua entrada na Fórmula 1, mesmo que a decisão conhecida da Formula One Management (FOM) tenha sido a rejeição do projeto dos norte-americanos. No entanto, a estrutura de Michael Andretti pretende recrutar elementos para posições-chave, ao mesmo tempo que se sabe que terão um novo encontro marcado para Miami com a FOM.

Entre as 60 vagas estarão as posições proeminentes no departamento técnico de qualquer equipa de Fórmula 1, como um chefe de desenvolvimento aerodinâmico e várias outras funções que abrangem a aerodinâmica, simulação por CFD, ‘design’ de modelos, eletrónica, sistemas de controlo, tecnologias de informação, desempenho do veículo e produção.

Estas posições deverão ser para trabalhar nas novas instalações em Silverstone, recentemente inauguradas para servir de centro das operações europeias da Andretti.

Apesar da posição da Fórmula 1, a Andretti persiste nos seus preparativos, na esperança de um avanço nas próximas negociações.