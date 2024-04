Andretti abre instalações no Reino Unido: “fase seguinte” nos preparativos para a F1

A Andretti Global anunciou hoje a abertura de novas instalações em Silverstone, apresentado este marco como a “fase seguinte” da preparação da estrutura para a sua entrada na Fórmula 1. Como se entende, Michael Andretti não esmoreceu na sua intenção de vir a competir no mundial de monolugares da FIA, apesar da nega da Formula One Management tornada pública em janeiro.

Em comunicado, a Andretti anunciou que “a próxima fase” dos seus preparativos para entrar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 foi a “abertura de novas instalações em Silverstone Park, no Reino Unido. Juntamente com a atual força de trabalho da Andretti Cadillac UK de aproximadamente 80 pessoas, tivemos a honra de inaugurar hoje esta nova casa britânica para a nossa família Andretti”.

O novo edifício permite “aumentar as atividades à medida que a situação evolui”, garante a estrutura norte-americana, e “albergará instalações de fabrico, incluindo oficinas de moldes, modelos e máquinas, ADM, eletrónica, investigação e desenvolvimento e instalações adicionais para escritórios e reuniões”.

Ainda no início de março passado, a Andretti Global partilhou atualizações sobre a sua futura sede em Fishers, Indiana, nos EUA, que será a sede de todas as operações e ter abertura prevista para 2025. O novo espaço no Reino Unido, vai “trabalhar em conjunto com as nossas principais instalações da Andretti em Indiana e com as nossas instalações de Fórmula E em Banbury e será um local de colaboração para a nossa família de equipas de corrida”, salienta a estrutura.

Ainda sobre a Fórmula 1, a Andretti fez saber que até agora, este projeto estava “dividido entre as operações em Silverstone, Indiana e no Centro Tecnológico da GM na Carolina do Norte”. Além disso, fez saber que os “preparativos começaram há algum tempo, concentrando-se em atividades críticas, tais como a reunião do pessoal-chave e a concentração em atividades de longo prazo, incluindo o design aerodinâmico, o design mecânico e a dinâmica do veículo. As novas instalações serão concluídas por fases, de acordo com as necessidades comerciais e desportivas e os requisitos de mão de obra”.

A equipa salientou ainda que o “trabalho prossegue a um ritmo acelerado” e que as instalações hoje tornadas conhecidas “são a expressão desse trabalho”. O comunicado termina com a afirmação que, enquanto a Andretti está “a construir uma equipa de fábrica norte-americana, ter uma base europeia é uma excelente forma de atrair os melhores talentos da F1 e instalar maquinaria de última geração”.

Foto: Andretti Global