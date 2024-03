Andreas Seidl CEO da Audi F1 Team | AutoSport

“Agradeço a Gernot Döllner e Oliver Hoffmann pela sua confiança e estou ansioso por liderar a Audi na Fórmula 1 juntamente com uma equipa altamente motivada como CEO da Audi F1 Team. Temos um roteiro claro para nos tornarmos competitivos tanto em Hinwil como em Neuburg. Temos objetivos ambiciosos. A sua concretização está em curso e será ainda mais acelerada com a aquisição total da Sauber pela AUDI AG”, disse Andreas Seidl.

Nascido em Passau, Alemanha, Andreas Seidl começou a sua carreira no desporto automóvel no programa de Fórmula 1 da BMW; foi também Diretor de Operações de Corrida durante o seu tempo lá. Como Chefe de Equipa, Seidl celebrou vários campeonatos mundiais e três vitórias gerais nas prestigiadas 24 Horas de Le Mans. De 2019 a 2022, Seidl foi chefe de equipa da McLaren Formula 1 Team, antes de assumir o cargo de CEO do Sauber Group em 2023.

Em preparação para a sua entrada no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA em 2026, a Audi está a preencher outro papel fundamental. Como CEO da Audi F1 Team, Andreas Seidl será responsável pela implementação do projeto Audi F1, bem como da Audi F1 Team. Ele também será o rosto da futura equipa de Fórmula 1 da Audi.

