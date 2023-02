Andrea Stella não está completamente feliz com o MCL60 | AutoSport

O McLaren MCL60 foi apresentado hoje, mas Andrea Stella, o novo chefe de equipa, admitiu já não estarem satisfeitos com algumas áreas do carro para a temporada de 2023 da Fórmula 1, avisando que não deverá estar ao mesmo nível dos monolugares das equipas de topo e explicando que deverão esperar alguns meses pelas primeiras atualizações saírem da fábrica.

“Ao avaliarmos e compararmos nosso desempenho no ano passado, identificamos várias áreas de oportunidade”, disse Stella na apresentação. “A boa notícia é que abordamos praticamente todas. Portanto, estamos felizes, não completamente felizes com o carro inicial, mas otimistas de que faremos uma boa evolução em breve”. O responsável admitiu que “há algumas áreas em que percebemos um pouco tarde que havia outras direções possíveis e melhores”, acrescentando que “é por isso que falo sobre os desenvolvimentos que vêm após o início da temporada. Nesse sentido, apenas apelo ao realismo”.

Quanto às atualizações, Stella espera que estejam prontas por volta da quarta corrida da temporada, o Grande Prémio do Azerbaijão, mas não se compromete com datas certas. “No que diz respeito ao cronograma de desenvolvimento, esperamos alguns meses. Deverá coincidir com a quarta corrida. Veremos com que rapidez podemos colocar esse projeto em funcionamento”, concluiu.