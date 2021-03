Amazon pode transmitir F1: Negociações de duas vias…

Depois dum artigo do Financial Times ter divulgado em dezembro que a F1 estava em conversações “avançadas” com a Amazon para a transmissão dos Grandes Prémios em streaming, já em 2021, numa parceria baseada na Amazon Web Services, a Fórmula 1 revelou agora que está em “contacto regular” com a Amazon sobre a possibilidade do negócio, e o que está em cima da mesa são duas hipóteses: transmitir os Grandes Prémios ou usar o serviço F1TV, que como se sabe está este ano bem mais evoluído, com o F1 TV Pro: “Estamos envolvidos num par de discussões. Poderá ser com o Amazon Channels, onde se vê o conteúdo que eles compram, tal como por exemplo o ténis, dependendo em que país se está.

Estamos a falar com eles sobre a aquisição específica dos nossos direitos, da mesma forma que você venderia a qualquer outra empresa de meios de comunicação. Mas também estamos a falar com eles sobre a oportunidade de colocar a F1TV no mercado”, disse o Diretor dos direitos media, Ian Holmes. Quanto a Portugal, a Eleven transmite os Grandes Prémios em canal fechado, e existe também a hipótese F1TV, que tem resultado bastante bem em Portugal. Caso se confirme a Amazon também para Portugal seria só mais uma via…