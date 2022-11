Alteração na gestão do grupo Red Bull tem implicações para equipa de Fórmula 1 | AutoSport

Após o falecimento de Dietrich Mateschitz, o seu filho Mark está a operar alterações no topo da hierarquia do grupo Red Bull, seguindo algumas instruções deixadas pelo próprio Dietrich e de acordo com os parceiros tailandeses, que detêm parte da empresa de bebidas energéticas, que terão implicações nas questões operacionais da Red Bull Racing na Fórmula 1.

Segundo relatos da imprensa alemã e austríaca, Mark Mateschitz enviou uma comunicação aos funcionários da Red Bull dando a conhecer um novo conselho administrativo composto por 3 diretores, Franz Watzlawick (CEO para o negócios das bebidas), Alexander Kirchmayr (diretor financeiro) e Oliver Mintzlaff (CEO para outros projetos e investimentos). Ou seja, ficou decidido que a responsabilidade operacional e estratégica da Red Bull deixará de ser executada por um único diretor, como aconteceu com Mateschitz, e será, em vez disso, dividida entre três pessoas.

Mintzlaff está atualmente no comando do Red Bull Club RB Leipzig e de acordo com as informações avançadas pelos órgãos de comunicação social que terão tido acesso ao relatório de Mark Mateschitz, será responsável por projetos corporativos e investimentos no futuro, que incluiu, entre outras coisas, todas as áreas do desporto, incluindo a Fórmula 1. Também Kirchmayr, sendo o novo diretor financeiro do grupo, deverá ter sob alçada a aprovação do orçamento da equipa instalada em Milton Keynes.

Não há qualquer informação que a gestão da equipa da Red Bull Racing venha a sofrer alterações, mas há uma nova realidade dentro do grupo económico que tem de ser acautelada pela gerência da equipa, que tem feito crescer a estrutura.