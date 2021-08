Alpine fez história: a primeira vez de um F1 em Le Mans | AutoSport

A Alpine foi a primeira marca a levar um F1 a Le Mans, ainda por cima conduzido por vencedor da mítica prova das 24h por duas vezes, Fernando Alonso.

A saída do Alpine F1 fez parte do desfile da marca desportiva francesa ao Circuito de la Sarthe, onde para além de Fernando Alonso, esteve também Esteban Ocon ao volante de um A110 GT4, um carro que ganhou a Taça Internacional de GT4 de 2018, Pierre Thiriet, que venceu as 24 Horas de Le Mans de 2018 e 2019 no WEC em LMP2 e o campeão francês de rali de duas rodas motrizes, e vencedor do Rali Monte Carlo 2021 na Taça FIA R-GT, Manu Guigou com o A110 Rali . Cinco carros de produção A110S participaram também com o CEO da Alpine Laurent Rossi ao volante de um dos carros.