Alpine F1 Team: Fazer melhor que a Renault o ano passado

A Alpine estreia-se este ano na Fórmula 1 ao assumir o testemunho que lhe foi entregue pela Renault, que continua apenas como fornecedora de unidades de potência.

Este é um ano de reorganização da equipa que tem ao serviço o chassis que estreou em 2019 e o V6 turbo-híbrido de 2020, ainda que com evoluções, olhando para 2022 como a temporada em que tudo tem de estar pronto para poder dar um verdadeiro salto competitivo.

Mas nem por isso a estrutura de Enstone deixou de se preparar da melhor forma dentro de todos os constrangimentos que a rodeiam, apresentando um carro que revela algumas soluções únicas, como é o caso da tomada de ar dinâmica para o motor de dimensões generosas, com o intuito de estreitar ao máximo os flancos laterais e, assim, aproveitar da melhor forma todo o ar que passa pelo fundo plano.

O A521 parece ser um carro capaz de poder lutar pelas melhores posições do segundo pelotão, ainda que não demonstre a mesma performance pura de alguns dos seus adversários, mas o regresso de Fernando Alonso poderá ser um trunfo importante.

Espanhol depois de um dia e meio de testes em Sakhir parece não ter estado fora da Fórmula 1 duas temporadas e é sabida a forma como ele consegue carregar um carro inferior para posições em que não merece estar, o que, com a ajuda de Esteban Ocon, poderá levar a Alpine até ao terceiro lugar do Campeonato de Construtores.

Há no entanto, algumas coisas estranhas na equipa: O director-geral Cyril Abiteboul saiu e foi substituído pelo antigo director no MotoGP Davide Brivio, que por sua vez divide a liderança com Marcin Budkowski. Quem decide, afinal? Isto só pode significar uma de duas coisas: Ou não confiam em Brivio, porque não tem experiência de F1, ou assumem que este é uma espécie de transição ‘assistida’…

O line up é bom, e portanto a Alpine tem possibilidade de lutar por pódios, mas se tudo se juntar.

Se os astros não se alinharem, a Alpine fica no fundo do segundo pelotão, vamos ver se, não atrás da Alpha Tauri. Seria mau demais.