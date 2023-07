Alpine F1 Team: saem Szafnauer, Permane e Fry, entra Mattia Binotto…depois de Bruno Famin? | AutoSport

A BWT Alpine F1 Team acabou de anunciar a saída do Diretor da Equipa, Otmar Szafnauer. Por mútuo acordo, como são sempre este tipo de acordos, já após o Grande Prémio da Bélgica de 2023. Otmar Szafnauer continuará a desempenhar normalmente as suas funções na corrida deste fim de semana na Bélgica, antes de deixar a equipa antes da pausa de verão.

Segundo se lê no comunicado da Alpine: “a equipa gostaria de agradecer a Otmar pelo seu trabalho árduo nos últimos 18 meses e por ter levado a equipa a alcançar o quarto lugar no Campeonato de Construtores de 2022 e deseja-lhe o melhor para o futuro.

A equipa pode também confirmar que se vai separar do Diretor Desportivo Alan Permane por mútuo acordo.

Alan continuará a desempenhar as suas funções este fim de semana na Bélgica, antes de partir para a pausa de verão. Após 34 anos distintos em Enstone, a equipa agradece a Alan e deseja-lhe o melhor no seu futuro.

A equipa também anuncia que Pat Fry deixará a equipa para continuar a sua carreira na Fórmula 1 noutro lugar.

Bruno Famin, VP da Alpine Motorsports, assumirá o papel de Diretor de Equipa Interino da BWT Alpine F1 Team a partir do Grande Prémio dos Países Baixos, o atual Diretor da Alpine Academy, Julian Rouse, foi nomeado Diretor Desportivo Interino, com Matt Harman a liderar a equipa técnica em Enstone.

Tanto Julian como Matt irão reportar a Bruno Famin, que como Interino não vai ficar muito tempo ficar como Homem do Leme. Quem o irá substituir, quase de certeza será Mattia Binotto, ex-líder da Ferrari, que deverá conseguir lidar com os dois lados do problema, motor e chassis, algo que não conseguiram agora fazer na Alpine que tem um motor que já tem um atraso de 30 cv, mais ‘coisa’ menos ‘coisa’ para a concorrência…