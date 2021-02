Alpine F1: “Satisfeitos com o progresso de Fernando Alonso”

Após o seu acidente de ciclismo ontem, em que Fernando Alonso foi atropelado por um automóvel, a Alpine F1 divulgou uma nota já esta manhã , mostrando-se agradada com a evolução do estado de saúde do seu piloto: “Fernando Alonso foi mantido sob observação num hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura no maxilar superior e levaram a cabo uma operação corretiva, que foi bem sucedida. A equipa médica que o acompanhou está satisfeita com o seu progresso. O Fernando permanecerá sob observação no hospital por mais 48 horas.

Olhando para o futuro, após alguns dias de repouso completo, ele será capaz de retomar progressivamente o treino. Esperamos que ele esteja plenamente operacional para se preparar para a temporada de F1. A equipa Alpine F1 e o Fernando agradecem todo o apoio manifestado e emitirão mais atualizações quando apropriado”.