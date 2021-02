Alpine F1: Ano de transição em 2021?

Luca de Meo, CEO do grupo Renault, mostrou-se bastante modesto quanto às ambições da Alpine na Fórmula 1. Não se estranhava se fosse uma nova equipa, mas quando falamos na estrutura da Renault, que no ano passado foi ao pódio três vezes, uma delas com um segundo lugar, Esteban Ocon em Sakhir, é um pouco estranho. Luca de Meo fala mesmo de um ano de intervalo: “O que esperamos deste ano, um ano de transição, é sobretudo o reconhecimento da marca. Uma equipa que irá aparecer regularmente nos jornais e na televisão”, começou por dizer de Meo, que poderá estar a dar a entender que a Alpine pretende meter as ‘fichas’ todas em 2022, sendo que para isso vai, não digamos, descartar, mas preocupar-se muito pouco com 2021, isto porque os novos regulamentos entrarão em vigor no ano seguinte, 2022, uma época em que a correlação de forças se poderá alterar: “Mais tarde, em 2022, esperamos estar regularmente no pódio. Com potencial para ganhar uma corrida”, disse de Meo ao Frankfurter Allgemeine Zeitung. Recorde-se que a Alpine viu ‘fugir’ Daniel Ricciardo para a McLaren mas recebe Fernando Alonso, pelo que nada deve perder a esse nível.